Lens-Rennes: pas de vainqueur dans le choc, les Sang et or ne gagnent toujours pas

Au terme d'un duel très engagé, le RC Lens bute sur le Stade rennais dans le dernier match de la 2e journée de Ligue 1 (1-1). Les Sang et or sont toujours à la recherche de leur première victoire cette saison, avant d'affronter le PSG samedi prochain.

Ils se quittent bons amis. Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, Lensois et Rennais se séparent sur un match nul en clotûre de la deuxième journée de Ligue 1 ce dimanche soir pour leur 100e duel (1-1). Les Artésiens marquent leur premier point de la saison, une semaine après avoir été renversés à Brest (3-2).

>> revivez Lens-Rennes en direct commenté

Il faut moins de trois minutes à Deiver Machado pour enflammer un stade Bollaert déjà bouillant, mis en appétit par l’officialisation de transfert d’Elye Wahi, recrue la plus chère du club (35 millions d’euros bonus compris), présenté depuis les tribunes. À la réception d’un corner, le piston colombien place une demi-volée puissante dans le petit filet droit (3e).

Aucun tir pour Rennes en première période

Fidèles à eux-mêmes, les Sang et or ne reculent pas, bien au contraire. Sotoca (45e+1) et Fulgini (45e+3) manquent le cadre et le break dans leurs tentatives juste avant la pause, au terme d’une première période nettement dominée sur les chiffres, puisque les Rouge et Noir ne frappent pas une fois au but.

Plein de réussite, Rennes imite son adversaire à l’entame du second acte, Kalimuendo obtenant un penalty devant Abdul Samed. Bourigeaud fixe Samba et le trompe d’un contre-pied, sur la deuxième tentative de son équipe (53e). Lens réagit vite sur coup franc, mais Fulgini sur une frappe directe (56e) ou Sotoca de la tête (58e) tirent au-dessus.

La prestation très convaincante de Diouf, qui frôle le but de la victoire

Très remuant pour son premier match de Ligue 1 devant son public, dans un rôle de remplaçant à Fofana, Diouf se procure deux énormes occasions coup sur coup: une frappe au sol qui embrasse le montant gauche, suivie d’un tir contré, que Mandanda détourne sur sa transversale (65e). Les entrées de Matic, qui découvre le championnat, et Doku, qui s'apprête peut-être à le quitter, font tout de même du bien aux visiteurs. L'ailier belge se retrouve notamment en duel avec Mandanda, qui le met en échec (74e).

La dernière opportunité chaude est pour les Bretons avec un double arrêt décisif de Samba sur une frappe contrée de Matic et une reprise de Kalimuendo (90e+4). Au terme d'une seconde période bien plus équilibrée, et très rythmée, les deux équipes se quittent finalement sur un nul plutôt logique. Si Rennes ne confirme pas totalement son éclatante victoire inaugurale contre Metz (5-1), Lens se rassure un peu, à moins d'une semaine d'un déplacement à Paris qui s'annonce tout aussi bouillant.