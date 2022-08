Mercato: Genesio explique ce que Kalimuendo va apporter à Rennes

Présent ce jeudi en conférence de presse, Bruno Genesio a confirmé le recrutement imminent d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. Le coach breton se réjouit de pouvoir compter sur le renfort de l’attaquant du PSG (20 ans), qui sort d'un prêt concluant à Lens.

Christophe Galtier l’a annoncé avec une légère prudence, ce jeudi, lors de sa conférence de presse. Et Bruno Genesio l’a confirmé dans la foulée. De manière très claire. Comme attendu, Arnaud Kalimuendo va bien s’engager avec le Stade Rennais. L’attaquant du PSG devrait être transféré prochainement pour près de 25 millions d’euros. De quoi ravir le coach du club breton.

"C’est un profil un peu différent, un joueur qui aime prendre la profondeur, qui va vite et qui est buteur aussi. C’est une arme supplémentaire dans notre équipe, pour marquer davantage de buts", résume Genesio, qui attendait impatiemment une recrue offensive après la défaite à domicile face à Lorient, dimanche dernier, en ouverture de la Ligue 1 (0-1).

"On avait besoin d’un joueur de ce profil"

"Je pense qu’on avait besoin d’un joueur de ce profil-là, a complété l’entraîneur de 55 ans. Quand on veut encore faire mieux que ce qu’on a fait l’année dernière, il faut encore se renforcer. Il faut aussi amener de la concurrence. C’est important et c’est peut-être ce qu’il nous a manqué lors du premier match. Quand on est en concurrence, il faut encore faire plus, mieux. C’est utile d’avoir à la fois un effectif de qualité mais aussi en quantité nécessaire pour faire face à tous les matchs qu’on va avoir à jouer."

Prêté ces deux dernières saisons à Lens, Kalimuendo a inscrit 25 buts et délivré 6 passes décisives en 65 matchs (Ligue 1 et Coue de France). Auteur d'une préparation estivale remarquée, le natif de Suresnes (Hauts-de-Seine), vainqueur du Tophée des champions face à Nantes (4-0), quitte son club formateur avec seulement 6 apparitions en professionnel (167 minutes). Il va maintenant tenter de franchir un cap en Ille-et-Vilaine. Reste à savoir s'il sera disponible pour le déplacement à Monaco, samedi, lors de la 3e journée de L1 (17h).