Mercato: Galtier veut un nouvel attaquant au PSG, après le départ de Kalimuendo à Rennes

A deux jours de la réception de Montpellier, samedi lors de la 2e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est présenté devant la presse. L’occasion pour le coach du PSG de confirmer le transfert imminent d’Arnaud Kalimuendo à Rennes. En expliquant que le club de la capitale cherche à recruter un nouvel attaquant.

Ce n’est pas encore officiel. Mais ça ne devrait plus tarder. A moins d’un problème de dernière minute, Arnaud Kalimuendo va s’engager avec le Stade Rennais. L’attaquant du PSG devrait être transféré pour près de 25 millions d’euros (bonus compris). Présent en conférence de presse, à deux jours de la réception de Montpellier lors de la 2e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a confirmé le départ de son joueur de 20 ans.

"Je suis heureux pour lui. Le club aussi, a expliqué le coach parisien. Arnaud sortait une très belle saison avec Lens (où il était prêté, ndlr) et aspire à avoir un temps de jeu beaucoup plus important. Ici, ça aurait été difficile. Il s’est très bien préparé. Mais je savais dès le départ qu’Arnaud allait nous quitter, que ce soit à l’étranger ou en France. Il a eu le grand mérite de se concentrer sur sa préparation. Il va arriver à Rennes, même rien n’est encore fait de manière officielle. Il nous a apporté de bonnes choses lors de la préparation, mais il était clairement défini qu’il allait nous quitter. Évidemment, on lui souhaite bonne chance et on aura un regard très attentif sur ses performances."

"Il ne faut pas se tromper en recrutant"

Le départ de Kalimuendo s’ajoute à celui d’Angel Di Maria, qui a rejoint librement la Juventus au début de l'été. Dans le même temps, Mauro Icardi et Julian Draxler ont été mis à l’écart du groupe professionnel, invités à se trouver un nouveau challenge. Une situation qui pousse Paris à chercher du renfort dans le secteur offensif.

"Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant, a confirmé Galtier. On a un calendrier très chargé jusqu’au 13 novembre, plus une Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, ndlr). Le club travaille énormément. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ce sujet et lui est en relation directe avec la direction du club. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire n’importe quoi. Après, il y a ce qui est réalisable, ce qui ne l’est pas. Est-ce que ce joueur va arriver? On n’a aucune garantie là-dessus. Je sais que le club ne prendra pas pour prendre et empiler un joueur de plus. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Le club travaille dans ce sens-là, mais je ne peux pas confirmer qu’un joueur offensif va arriver d’ici la clôture du mercato. Par contre, le club travaille dur sur ce poste-là".