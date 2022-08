Mercato: Kalimuendo en route vers Rennes

Barré par de nombreux cadres et victime collatérale de la position d'Icardi au PSG, Arnaud Kalimuendo, qui ne manquait pas de prétendants, devrait poser ses valises en Bretagne. Un accord est proche d'être trouvé entre le PSG et Rennes.

C'est la première grosse vente du PSG "new look", version Luis Campos. Comme annoncé par L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, Arnaud Kalimuendo va rejoindre Rennes dans les prochaines heures contre une somme avoisinant les 25 millions d'euros bonus compris, avec un pourcenntage à la revente pour le PSG.

Sous contrat jusqu'en 2024, Kalimuendo avait beaucoup de sollicitations, notamment celle de Leeds.

Un nouveau "titi" s'en va

Après deux prêts concluant du côté de Lens, où il a inscrit 21 buts en 65 matchs, Arnaud Kalimuendo va définitivement quitter son club formateur, sans s'y être imposé, la faute à une concurrence très rude.

C'est un "titi" de plus qui quitte le PSG, après une préparation plutôt réussie et un premier trophée cette saison (le trophée des champions). Nul doute que le natif de Suresnes paye aussi le fait qu'aucun point de chute n'a été trouvé à Mauro Icardi.

Après le départ de Di Maria, l'entrée au "loft" d'indésirables de Julian Draxler, Mauro Icardi et le départ de Kalimuendo, le PSG va devoir se renforcer dans le secteur offensif, où seul Hugo Ekitike est arrivé.