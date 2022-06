Coupe du monde 2022 (barrage): le pays de Galles met fin au rêve ukrainien et décroche son billet pour le Qatar

Grâce à un coup franc détourné de Gareth Bale et un grand Wayne Hennessey dans les buts, le pays de Galles a battu ce dimanche l'Ukraine en barrage de la Coupe du monde 2022 (1-0). Les Dragons iront donc au Qatar, mais les Ukrainiens peuvent garder la tête haute.

Pour une majeure partie du grand public et des observateurs, ce n'est forcément pas le résultat espéré. Celui qui aurait permis de raconter une belle histoire de courage et de combativité, pendant quelques mois encore. Mais le football en a décidé ainsi. Alors que la sélection ukrainienne rêvait d'offrir une bulle d'oxygène à son peuple en décrochant son billet pour la prochaine Coupe du monde, c'est bien le pays de Galles qui ira au Qatar en novembre prochain.

Ce dimanche à Cardiff, devant un public bouillant et sous une bonne pluie britannique, les Dragons ont dominé la Zbirna en barrage (1-0). De quoi obtenir le 13e et dernier ticket de la zone Europe pour Doha, et par la même occasion la deuxième qualification de l'histoire du football gallois pour un Mondial. Soixante-quatre ans après le quart de finale perdu contre le Brésil en Suède, le pays de Galles va retrouver la cour des très grands. Et son voisin, aussi, puisqu'il sera dans le groupe B de l'Angleterre, de l'Iran et des Etats-Unis.

>>> Revivez pays de Galles-Ukraine

L'Ukraine a tout donné

Malgré les images de la guerre au pays, la peur de décevoir, et de manière plus terre-à-terre le manque de rythme, dans la mesure où certains joueurs n'ont plus joué en club depuis décembre dernier, l'Ukraine a signé ce dimanche un match plein à Cardiff, quatre jours seulement après sa victoire en Ecosse (3-1) en demi-finale des barrages. Emmenée par un Oleksandr Zinchenko omniprésent dans un rôle de meneur de jeu, elle a même dominé les débats durant la majeure partie de la rencontre, et poussé Wayne Hennessey à sortir plusieurs parades précieuses (12e, 30e, 40e, 55e), jusqu'à un dernier arrêt somptueux à la 84e, sur une tête de Dovbyk. Sauf que les Gallois ont été plus efficaces. Et qu'ils ont encore pu compter sur leur (autre) sauveur: Gareth Bale.

Discret en début de match, le héros local - auteur d'un doublé en mars contre l'Autriche en demi-finale - n'a eu besoin que d'un coup franc, à la 34e minute, pour faire exulter les 30.000 spectateurs. Un coup franc, et un peu de réussite: si sa frappe sèche semblait cadrée, c'est bien Andriy Yarmolenko qui a trompé son gardien en la déviant maladroitement de la tête. L'UEFA a d'ailleurs attribué la réalisation au capitaine ukrainien, contre son camp.

Bale, d'une retraite annoncée à un tout premier Mondial

Cela n'a évidemment pas empêché Bale de célébrer, et de rappeler qu'il peut toujours être un joueur de classe, lorsque l'envie est là. Ce dernier aurait même pu inscrire un deuxième but en fin de match (76e), quelques instants après que Brennan Johnson a envoyé une reprise sur le poteau de Bushchan.

Alors que l'ailier de 32 ans vient d'officialiser son départ du Real Madrid après neuf ans de hauts et de bas (surtout de bas sur les dernières années), et que l'hypothèse d'une retraite dès cet été en cas de non-qualification grossissait de jour en jour, Bale va s'offrir un nouveau frisson, sans doute le dernier, en disputant son tout premier Mondial.

Un Mondial pour lequel 30 des 32 qualifiés sont désormais connus. Car si les éliminatoires sont terminés en Europe, ils se poursuivent encore ailleurs. Mi-juin, les deux barrages intercontinentaux opposeront ainsi le vainqueur du match Emirats arabes unis-Australie au Pérou, et le Costa Rica à la Nouvelle-Zélande. Après, il sera temps de regarder vers le Moyen-Orient.