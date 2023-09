Mercato: Getafe justifie le recrutement polémique de Greenwood

José Bordalás, le coach de Getafe, s'est dit ravi d'accueillir Mason Greenwood, poussé dehors par Manchester United après des accusations d’agressions sexuelles finalement classées sans suite.

Il a d’abord été annoncé en Turquie. Puis du côté de la Roma où José Mourinho semblait prêt à l'accueillir. C’est ensuite la Lazio qui a fait le forcing pour tenter d’obtenir sa signature. Mais c’est bien en Espagne, dans la banlieue sud de Madrid, que Mason Greenwood va chercher à relancer une carrière au point mort. A la surprise générale, l’attaquant anglais de 21 ans s’est engagé dans les dernières minutes du mercato estival à Getafe, pensionnaire de Liga.

Une signature diversement accueillie chez les fans, entre ceux qui se félicitent de voir un tel joueur rejoindre leur équipe et ceux qui dénoncent un recrutement malvenu. Poussé dehors par Manchester United après des accusations d’agressions sexuelles finalement classées sans suite, Greenwood a paraphé un contrat d’une saison, en prêt. Un choix assumé par José Bordalás, le coach de Getafe.

"Il arrive avec un énorme enthousiasme"

"C'est une situation très délicate. Tout le monde sait ce qui s'est passé et les mesures appropriées ont été prises. Nous ne pouvons parler que de football. Il y a eu une personne acquittée. C’est un footballeur de très haut niveau et il arrive avec un énorme enthousiasme", a-t-il déclaré samedi soir, après la défaite face au Real Madrid (2-1).

Considéré comme un grand espoir du football britannique, Greenwood avait été arrêté en janvier 2022 après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos montrant une femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps. "A tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement", était-il écrit en légende des publications.

Il avait été accusé par une même plaignante de tentative de viol et d'agression pour des faits prétendument commis en 2021, ainsi que de comportement de contrôle et de coercition, des agissements qui avaient commencé selon l'accusation en 2018. Arrêté en janvier 2022, libéré en février, puis réincarcéré pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, il avait de nouveau été remis en liberté en octobre dernier. Jusqu’à l’abandon des charges annoncé début février en raison du "retrait de témoins clés et de nouveaux éléments".

"J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je ne peux parler que sur le plan footballistique. Nous connaissons tous son potentiel. C'est un très jeune garçon et nous devons l'aider à s'adapter à un championnat différent", a poursuivi Bordalás samedi. La dernière apparition de Greenwood sur un terrain remonte au 22 janvier 2022.