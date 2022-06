Mercato: Gignac explique pourquoi il ne reviendra pas à l’OM

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, l’attaquant des Tigres, André-Pierre Gignac, est catégorique : même s’il porte toujours l’OM dans son cœur, il n’envisage pas un retour à l’Olympique de Marseille.

Ce n’est pas parce qu’André-Pierre Gignac vit au Mexique, à plus de 9.000 kilomètres de Marseille qu’il oublie l’OM. Premier supporter de son ancien club (2010-2015), le buteur des Tigres de Monterrey a savouré comme il se doit la belle saison des joueurs de Jorge Sampaoli, dauphins du PSG en Ligue 1. Mais si l’équipe phocéenne a décroché son ticket pour la Ligue des champions, le plus dur commence. Et pour APG, la direction du club a du travail si elle veut s’épargner un nouvel échec sur la scène européenne.

"Ils n’ont pas besoin de moi"

"Je pense qu’il faut consolider, a-t-il estimé dans l’émission Rothen s’enflamme jeudi sur RMC. Tu as Milik, un attaquant de classe mondiale, tu as réussi à garder Guendouzi qui a 300 poumons… Il faut vraiment de l’expérience en Ligue des champions. Tu ne peux pas rester sur une Ligue des champions à zéro point. Moi, je l’ai vécue la saison à zéro point en Ligue des champions. Il faut consolider tout ce que l’OM a bien fait cette année et aller chercher des joueurs de niveau Ligue des champions."

Et pourquoi pas Gignac ? A 36 ans, l’intéressé assure que l'OM ne lui a rien proposé. "Et de toute façon, je ne reviendrai pas, prévient APG. Ils n’ont pas besoin de moi. Aujourd’hui, j’ai 36 ans. Tu as Milik, Dieng, qui doit prendre un peu de poids dans cette attaque. Et on sait que parfois Sampaoli n’aime pas jouer avec un numéro 9…"