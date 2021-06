Mercato: Giroud et Thiago Silva prolongés par Chelsea

Chelsea a annoncé vendredi la prolongation d'Olivier Giroud, désormais sous contrat jusqu'en juin 2022. Le buteur de 34 ans a en fait été reconduit en avril, lorsque le club a décidé d'activer l'option d'un an. Thiago Silva a lui aussi prolongé.

Chelsea l'a annoncé, comme pour Thiago Silva et Thomas Tuchel, après le sacre en Ligue des champions. Mais en réalité, l'affaire était bouclée dès le mois d'avril. Le club londonien a fait savoir vendredi qu'il avait levé l'option de prolongation d'un an du contrat d'Olivier Giroud, désormais engagé jusqu'en juin 2022.

S'il a très peu joué sur la fin de la saison, le champion du monde français s'est d'abord distingué en inscrivant un quadruplé à Séville en phase de poules de la Ligue des champions. Puis il a fait sensation avec un but en retourné acrobatique contre l'Atlético à Madrid en huitième de finale aller.

Giroud pisté par Milan

Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea, a insisté sur ces "buts décisifs" dans le communiqué de Chelsea. "Nous n'oublierons jamais sa réalisation contre l'Atlético Madrid sur la voie du titre en Ligue des champions. Avec tellement de choses encore à jouer, la seule décision que nous pouvions prendre était était d'activer la clause pour prolonger son contrat en avril dernier", a expliqué la dirigeante russe.

Ces derniers jours, la presse étrangère faisait état d'un intérêt de l'AC Milan pour faire d'Olivier Giroud le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. Mais avec cette année en option activée, le club lombard devra désormais s'acquitter d'une indemnité de transfert s'il souhaite enrôler le buteur de 34 ans.

L'influence "énorme" de Thiago Silva saluée

Concernant Thiago Silva, Chelsea l'a resigné pour un an. Il a disputé 34 matchs cette saison, marquant deux buts et apportant toute son expérience et sa sérénité à une défense qui était le point faible des Blues la saison passée. À 36 ans, il a aussi connu sa première consécration européenne.

"Thiago a montré à tout le monde à Chelsea ses immenses qualités tout au long de la saison et il a eu une influence énorme sur et en dehors du terrain", s'est félicitée Marina Granovskaia.