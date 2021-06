Mercato: Tuchel officiellement prolongé par Chelsea

Chelsea a confirmé ce vendredi la prolongation de Thomas Tuchel. Arrivé en janvier après son éviction du PSG, l’entraîneur allemand a remporté la Ligue des champions et est désormais lié avec les Blues jusqu’en 2024.

Thomas Tuchel ne connaîtra donc pas le même sort que Roberto Di Matteo, pas conservé par Chelsea quelques mois après un sacre en Ligue des champions en 2012. Le club anglais a officialisé ce vendredi la prolongation de l’entraîneur pour deux années supplémentaires. Initialement lié jusqu’en juin 2022, l’Allemand se retrouve donc sous contrat jusqu’en 2024. La résultante du titre européen acquis par les Blues face à Manchester City (1-0) en finale de C1.

"Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour un renouvellement de contrat, s’est justifié le technicien allemand dans un communiqué partagé par le club. Je suis reconnaissant pour l'expérience et très heureux de faire partie de la famille Chelsea. Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec ambition et beaucoup d'impatience."

19 victoires en 30 matchs pour Tuchel

Viré par le PSG fin décembre, Thomas Tuchel a rapidement rebondi en Premier League dès le mois de janvier. Arrivé pour prendre la suite de Frank Lampard, l’entraîneur de 47 ans a permis à l’équipe d’améliorer sensiblement les résultats de l’équipe en championnat, en assurant la présence des Blues dans le top 4 à l’issue de la saison. En 30 matchs à la tête de Chelsea, l'ancien coach parisien a signé 19 victoires pour seulement 5 défaites et 16 buts encaissés toutes compétitions confondues.

"Quand Thomas s’est joint à nous en janvier, il y avait encore tant de choses à jouer au niveau national et en Europe. Il s’est installé sans problème et a immédiatement fait partie intégrante de la famille Chelsea, s’est félicité Marina Granovskaia, dirigeante des Blues. Il était crucial de nous ramener dans le top 4 de la Premier League, et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea. Nous sommes évidemment très heureux de conserver Thomas pour deux autres années, et nous attendons avec impatience d’autres réalisations dans les saisons à venir."

