AC Milan: Zlatan valide l’arrivée de Giroud

Olivier Giroud pourrait s’engager avec l’AC Milan lors du mercato estival. En fin de contrat à Chelsea, l’attaquant français a déjà été adoubé par Zlatan Ibrahimovic, qui s’imagine bien lui être associé.

En fin de contrat à Chelsea, Olivier Giroud ne devrait pas prolonger l’aventure avec les Blues et cherche déjà un nouveau point de chute. Annoncé avec insistance en Serie A et notamment à l’AC Milan, l’attaquant de l’équipe de France a été salué ce vendredi par la star locale. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic a semblé convaincu par la possible signature du Français de 34 ans.

"Plus nous parvenons à recruter des joueurs de haut niveau, mieux c'est, a d’emblée lâché le buteur suédois de 39 ans. Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. S'il vient, il est le bienvenu."

>> Les infos du mercato sont à retrouver dans le direct commenté sur RMC Sport

Ibrahimovic: "Un groupe qui veut apprendre"

Deuxième du championnat et seulement devancé par le rival intériste cette saison, l’AC Milan retrouvera la Ligue des champions en 2021-2022. Olivier Giroud, lui, vient tout juste de la gagner avec Chelsea contre Manchester City (1-0). Souvent décrié, le Français possède un superbe palmarès et pourrait grandement apporter au groupe lombard selon Zlatan Ibrahimovic.

"A Milan, c'est un groupe très ouvert, qui veut apprendre et se perfectionner, a encore estimé l’ancienne star du PSG. C’est un groupe de travail bien guidé."

Fort de l’expérience du champion du monde 2018, l’AC Milan espère retrouver les sommets du football italien et remporter un scudetto qui échappe aux partenaires de Zlatan Ibrahimovic depuis la saison 2010-2011. Reste à savoir si une doublette composée du Suédois et du Français suffira à mettre fin à une telle disette.