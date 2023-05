Mercato: Gvardiol serait dans le viseur de Manchester City

Selon The Times, Manchester City envisage de faire une offre pour Joško Gvardiol en cas de départ d'Aymeric Laporte cet été (le FC Barcelone et Tottenham seraient intéressés).

Depuis sa signature à Manchester City, Pep Guardiola s'est attaché les services de cinq défenseurs centraux d'envergure (Ruben Dias, Aymeric Laporte, John Stones, Nathan Aké, Manuel Akanji). Un sixième pourrait débarquer cet été, à en croire les informations du Times. Le quotidien britannique affirme dans son édition de vendredi que le finaliste de la Ligue des champions envisage une offre pour Joško Gvardiol (21 ans), le jeune international croate du RB Leipzig, qui avait été l'une des révélations de la Coupe du monde au Qatar.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

The Times précise que cette piste est explorée par le club mancunien en cas de départ d'Aymeric Laporte (28 ans). L'international espagnol, né en France, intéresserait de près le FC Barcelone et Tottenham. Ces derniers mois, son temps de jeu s'est considérablement réduit, à tel point qu'il est tombé quatrième dans la hiérarchie, derrière Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji et Nathan Aké. Sans compter John Stones, qui évolue un cran plus haut avec Rodri.

Gvardiol titulaire... lors du 7-0 de Manchester City

Le nom de Joško Gvardiol a souvent été associé à Chelsea ces derniers mois. Le gaucher avait d'ailleurs confirmé avoir reçu une "offre sérieuse" du club londonien lors du précédent mercato estival. Même s'il ne faut rien exclure en matière de transferts avec le propriétaire Todd Boehly, il semble malgré tout que cette piste se soit refroidie compte tenu de l'arrivée de Benoît Badiashile en janvier.

Des rumeurs parlent en outre d'un intérêt du Real Madrid. L'intéressé a tout récemment botté en touche: "Je suis sous contrat jusqu'en juin 2027. Nous verrons".

Toujours selon The Times, le RB Leipzig demanderait 100 millions d'euros pour libérer son joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2027. Cette saison, Joško Gvardiol a disputé 40 matches toutes confondues, dont deux contre Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions. La deuxième rencontre avait été un calvaire pour lui: le club allemand s'était incliné 7-0.