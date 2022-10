Mercato: Haaland aurait négocié une clause très favorable au Real... pour 2024

Dans le dernier numéro de la célèbre émission El Chiringuito, il a été question d’une clause figurant dans le contrat du Norvégien Erling Haaland (Manchester City), laquelle pourrait lui permettre de rejoindre le Real Madrid à des conditions avantageuses dans un avenir proche.

Et si le Norvégien Erling Haaland, qui a toujours un coup d’avance sur ses adversaires, avait déjà tout planifié pour la suite de sa carrière ? C’est ce que tend à démontrer l’information révélée dans l’émission El Chiringuito par l’ancien joueur du Real Madrid Fernando Sanz, fils de l’ex-président du club Lorenzo Sanz (de 1995 à 2000).

D’après l’ancien patron du club de Malaga (2006-2010), l’artificier norvégien dispose d’une clause de sortie pour signer au Real Madrid en 2024. "L'information que j'ai, c'est qu'il y a une clause de sortie pour Haaland la deuxième année, et ce qui est curieux, c'est qu’elle comprend des conditions très avantageuses par rapport au reste pour un club qui est… le Real Madrid", a-t-il précisé.

L’information fait sens dans la mesure où le père du Norvégien, qui gère les intérêts de son fils, avait indiqué que le Real figurait au 3e rang parmi les options prioritaires pour son avenir. Le Cyborg a finalement opté pour City cet été, mais il n’a semble-t-il pas complètement renoncé à l’idée de porter un jour le maillot des Merengues.

"Je pense qu'Erling veut faire ses preuves dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite l'Espagne, l'Italie, la France, non ?", confie en souriant Alfie Haaland dans le documentaire consacré à son fils, intitulé The Big Decision.

Erling Haaland se régale à Manchester depuis qu’il y a posé ses valises. Auteur d’un nouveau triplé ce week-end face au rival United, l’attaquant de City est impliqué sur cinq des six buts des siens avec un triplé et deux passes décisives. Le Norvégien a déjà marqué 17 buts en 11 matches, toutes compétitions confondues, 14 en 8 rencontres de Premier League. Un ratio exceptionnel, nettement supérieur à celui de ses trois saisons passées à Dortmund, où il présentait déjà des statistiques monstrueuses.