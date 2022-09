Mercato: PSG, Bayern, Real... Le clan Haaland dévoile ses préférences de l'été dernier

Dans un documentaire consacré à Erling Haaland, son père affirme que le PSG était le 4e choix pour un transfert l'été dernier, derrière Manchester City et notamment le Bayern Munich.

Si Manchester City n'était pas parvenu à le faire signer, Erling Haaland aurait-il pu rejoindre le Paris Saint-Germain cet été? Et devenir ainsi l'attaquant de pointe de référence que le club de la capitale semblait rechercher? C'est peu probable, à la lumière des révélations du père de l'attaquant norvégien de 22 ans. Dans un documentaire consacré à son fils, Alfie Haaland explique que le PSG n'était que le quatrième choix.

"City était la meilleure équipe pour nous, le Bayern était deuxième, le Real Madrid troisième et le PSG quatrième", raconte Alfie Haaland dans Haaland - The Big Decision (mis en ligne sur la plateforme de streaming suédoise Viaplay), selon la retranscription de Mundo Deportivo.

Devant le Barça et Liverpool

Bien que seulement quatrième choix, le PSG était devant des clubs comme Liverpool et le FC Barcelone. Ceux-ci n'avaient toutefois pas été oubliés par le clan Haaland. "Nous avons aussi quelques équipes anglaises autres que City qui sont assez bonnes. Liverpool et Chelsea. Il y a aussi Barcelone. Ils sont en quelque sorte dans le même rang", confie le père.

Alors pourquoi Manchester City finalement? Quelques éléments de réponse sont donnés par Erling Haaland: "Je n'ai jamais changé de club pour un coach. Mais Guardiola avec City est un gros plus, c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est le meilleur projet sportif au monde, en ce moment".

Mais la porte n'est pas fermée au PSG pour plus tard, à en croire son père: "Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourrait faire trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas?" À Manchester City, son contrat court jusqu'en juin 2027.