Drones, feu d’artifice et Ballon d’or… les images de la présentation XXL de Benzema à Al-Ittihad

L’attaquant français Karim Benzema a été présenté en grande pompe jeudi dans le stade de son nouveau club d’Al-Ittihad. L’ancien buteur du Real Madrid a été ovationné par les 62.000 fans qui ont pu admirer son Ballon d’or.

Et soudain, le stade du Roi-Abdallah plongea dans le noir… Les supporters d’Al-Ittihad ont enfin pu saluer leur nouvelle idole, jeudi à l’occasion de la présentation de leur recrue star Karim Benzema. Après un show énorme marqué par un clip de ses plus belles actions, un feu d’artifice et des motifs géants illuminés dans le ciel grâce à des drones, l’ex-capitaine du Real Madrid apparaît sur la pelouse. Benezema est vêtu de son nouveau maillot rayé jaune et noir. Pour l’événement, le club sacré champion d’Arabie saoudite a confectionné une main géante avec un bandage, l’une des marques de fabrique de l’ancien Lyonnais, aux couleurs du club.

"J'espère qu'on va faire des grandes chose"

Alors que les 62.000 spectateurs scande son nom, KB9 s’avance jusqu’au centre du terrain non sans avoir tapé dans les mains des enfants rangés en file indienne pour lui faire une haie d’honneur. "Merci beaucoup, lâche Benzema en anglais. J'espère qu'on va faire des grandes choses, amener l'équipe à un haut niveau. J'ai choisi Al-Ittihad parce que c'est une bonne équipe. Il y a des fans incroyables. Je ferai tout mon possible le terrain pour amener le club au plus haut niveau."

Après ce très bref discours, l’international français peut brandir l’un de ses plus prestigieux trophées, le Ballon d’or dont il est le dernier lauréat. Aux anges, le stade du Roi-Abdallah ovationne son héros qui rentrera au vestiaire après un ultime tour d’honneur, des autographes, des selfies et la promesse de marquer "beaucoup de buts pour tout le monde."