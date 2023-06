Mercato: Hazard pourrait prendre sa retraite à 32 ans

Selon Marca, Eden Hazard (32 ans) pourrait prendre sa retraite après avoir mis fin à son contrat au Real Madrid. Il dispose toutefois d’une offre de Vancouver (Canada) pour jouer en MLS mais n’a pas encore tranché.

Ce serait une triste fin. Selon Marca, Eden Hazard (32 ans) envisagerait de prendre sa retraite quelques jours après l’annonce de son départ du Real Madrid. Alors qu’il lui restait un an de contrat, le Belge a accepté sans poser de problème la proposition du club de résilier son bail de manière anticipée. Il a agi comme un "gentleman", explique le journal en précisant que le joueur était prêt à faire une croix sur l’intégralité de son salaire pour sa dernière saison. Le club lui a finalement versé un tiers.

La piste MLS

L’ancien Lillois serait bien conscient de ne pas avoir eu le rendement attendu avec Madrid depuis son arrivée en 2019 en provenance de Chelsea contre plus de 100 millions d’euros. L’été dernier, il avait promis aux fans d’afficher la meilleure version de lui-même après en avoir fini avec les blessures. Il a finalement vécu la pire saison de son passage à Madrid avec seulement dix matchs joués (un but). En quatre saisons, il a enchainé les blessures (pied, péroné, cuisse) et n’a joué que 76 rencontres (pour sept buts).

S’il n’a jamais convaincu ses entraîneurs (Zidane, Ancelotti), Hazard aurait laissé un bon souvenir dans le vestiaire et au sein de tous les services du club. Dans sa franchise caractéristique, Hazard avait confié qu’il ne parlait pas à son entraineur Carlo Ancelotti en mars dernier. Ce que ce dernier avait confirmé. L’entraîneur ne lui a même pas offert quelques minutes de jeu lors du dernier match de la saison face à l‘Athletic Bilbao (1-1) pour lui permettre de faire ses adieux à Bernabeu comme l’ont fait Karim Benzema et Marco Asensio. Il a tout de même été porté en triomphe par ses partenaires sur la pelouse après le coup de sifflet final.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Usé par ses blessures et ses années galère, l’attaquant réfléchirait donc à raccrocher quelques mois après avoir déjà mis fin à sa carrière internationale avec la Belgique Hazard aurait tout de même une proposition sur la table: celle de Vancouver Whitecaps, franchise canadienne évoluant en Major League Soccer (MLS), championnat nord-américain. Le joueur n’a pas encore tranché entre ces deux hypothèses à moins que d’autres clubs n’entrent dans la danse.