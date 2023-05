Mercato: Hazard aurait des offres pour quitter le Real... mais ferait la sourde oreille

Eden Hazard, actuel attaquant du Real Madrid, a été approché par deux clubs selon Marca: Montréal et Ryad. Pourtant, malgré des propositions intéressantes, le joueur camperait sur ses positions et compterait rester à Madrid jusqu’au terme de son contrat en juin 2024.

Comme il l'a lui-même déclaré, Eden Hazard n’a pas l’intention de quitter le Real Madrid avant la fin de son contrat. Même s'il a des offres ailleurs. Le Belge, arrivé de Chelsea pour plus de 100 millions d'euros, n’a joué que 76 matchs en quatre ans pour un total de sept buts et neuf passes décisives.

Pourtant, selon Marca, plusieurs clubs lui tourneraient autour, notamment Montréal. Membre depuis 2010, le CF Montréal ne fait pas partie des forces dominantes de la Ligue américaine et aimerait jouer les premiers rôles. Riyad, en Arabie Saoudite, serait également intéressé.

Hazard ne devrait pas pour autant changer d’avis, d'après le journal espagnol, qui qualifie cela de "problème pour le Real". Cela fait quatre ans qu’il porte le maillot blanc et blanc et il ne l’enlèvera que si le club le lui demande. Il lui reste encore un an de contrat et rien n’indique qu’il partira plus tôt, à moins d'être poussé dehors par la direction.

Un départ attendu... voire espéré

Pourtant, ses récentes performances l’ont relégué au rang de remplaçant. Transféré en 2019, l’ancien joueur des Diables Rouges arrivait pour prendre la suite de Cristiano Ronaldo, dans le but de devenir la nouvelle gloire du Real Madrid. La réalité, après plusieurs saisons et de multiples blessures, est toute autre.

Les rumeurs autour de son départ se multiplient depuis un an. Il avait assuré publiquement faire amende honorable et en novembre 2022, il garantissait vouloir partir si le Real l’y incitait. Son départ libérerait un budget de 30 millions d’euros qui pourraient être utilisés pour recruter un nouveau joueur.