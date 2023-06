Mercato: le Real annonce le départ d'Eden Hazard, la fin d'un calvaire pour le Belge

Eden Hazard va quitter le Real Madrid le 30 juin prochain. Le meneur de jeu belge, arrivé en immense star en 2019, aura vécu un calvaire sur fond de blessures à répétitions. Le club madrilène annonce la rupture de son contrat.

Le bruit montait ces dernières heures, c'est officiel: Eden Hazard quitte le Real Madrid. Le club l'annonce dans un communiqué. Le Belge sera libéré de son contrat au 30 juin. Arrivé en 2019, l'ancien meneur de jeu de Chelsea n'aura que très peu joué, handicapé par des blessures à répétitions.

"Le Real Madrid et Eden Hazard sont parvenus à un accord pour mettre un terme à son contrat à compter du 30 juin 2023", a expliqué le Real, en rappelant son palmarès sous le maillot madrilène, à savoir huit titres, dont une Ligue des champions et deux titres de champion d'Espagne. "Le Real Madrid tient à exprimer son affection pour Eden Hazard et lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, bonne chance pour la prochaine étape" de sa carrière, conclut le texte.

Sept buts seulement

Arrivé au Real Madrid en juin 2019 pour 115 millions d'euros en provenance de Chelsea (2012-19), le milieu offensif de 32 ans, passé par Lille (2007-12) a collectionné depuis les blessures et pépins physiques. Il n'aura inscrit pour le Real Madrid que sept buts en championnat pour 54 apparitions en Liga, dont six seulement cette saison.

Son contrat avec le Real expirait initialement le 30 juin 2024. Hazard avait mis un terme à sa carrière internationale en décembre dernier après le Mondial 2022. Il a porté le maillot des Diables rouges à 126 reprises (33 buts).