Mercato: Benzema va signer ce lundi à Al Ittihad, en Arabie Saoudite

Karim Benzema va bel et bien s'engager avec le club d'Al Ittihad ce lundi, en Arabie Saoudite. L'attaquant français quitte l'Europe après 14 années passées au Real Madrid.

Le suspense a été de courte durée. En attendant de savoir quelle sera la future destination de Lionel Messi, lui aussi courtisé par le royaume, on sait désormais avec certitude que le Français Karim Benzema va bel et bien poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Après avoir quitté le Real Madrid, club qui l’a élevé au rang de Ballon d’or et avec lequel il a disputé son 648e et dernier match dimanche soir, l'attaquant français va s'engager, selon nos informations, ce lundi avec le club d'Al Ittihad, fraîchement sacré champion devant Al Nassr, où évolue un certain... Cristiano Ronaldo.

Al Ittihad lui offre un pont d’or

Âgé de 35 ans, l'ex-avant-centre de l'équipe de France, qui a pris sa retraite internationale, va signer un contrat faramineux et connaître la troisième équipe de sa carrière, après l'Olympique lyonnais et le Real. Le club d'Al Ittihad est basé à Djeddah, la deuxième plus grande ville saoudienne, située à l'ouest du pays. Le Portugais Nuno Espirito Santo en est l'actuel entraîneur. Après quatorze années passées sous le mythique maillot merengue, Karim Benzema va s’envoler vers une nouvelle aventure, probablement la dernière de sa carrière de footballeur.

A sa sortie du terrain hier, Karim Benzema a été ovationné par tout un stade et salué par ses coéquipiers ainsi que le staff de Carlo Ancelotti. Au coup de sifflet final, il a été porté en triomphe par ses partenaires. Au sein d'un club, où il est longtemps resté dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, attendant patiemment son heure pour s'affranchir de son statut de lieutenant et lui préférer celui de chef d'orchestre d'un collectif implacable, Karim Benzema a inscrit 354 buts. Un total qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Cristiano Ronaldo. Il a surtout remporté 25 titres dont cinq Ligues des champions, se bâtissant l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du football. Le Real a annoncé la tenue ce mardi d'un ultime hommage à son joueur, en présence de son président, Florentino Perez.