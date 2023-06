Real: "Au revoir et merci", la presse espagnole fait ses adieux à Benzema après "14 années inoubliables"

Au lendemain de l’annonce de son départ du Real Madrid et de son dernier match à Bernabeu, l'attaquant français Karim Benzema fait la Une de tous journaux espagnols qui le saluent ce lundi matin.

Karim Benzema porté en triomphe par ses partenaires du Real Madrid. La photo fait la Une de tous les journaux ce lundi matin en Espagne. AS dit "Au revoir et merci" au buteur français qui va quitter le Real Madrid après 14 glorieuses saisons. C’est simple, l’ancien Lyonnais a tout gagné avec les Merengue. Tous les trophées possibles jusqu’au Ballon d’or, l’année dernière, récompensant une saison 2021-2022 stratosphérique.

La presse catalane fait dans la sobriété

Marca ne survend pas sa Une en faisant entrer l’attaquant du Real dans "l’histoire" du plus grand club du monde. "Bernabeu fait ses adieux à son capitaine", souligne le quotidien madrilène qui parle de "14 saisons inoubliables." Du côté de Barcelone, les journaux catalans en font logiquement plus sobre sur les adieux de KB9. "Benzema dit au revoir avec un but", titre Mundo après l’ultime réalisation du Français, sur penalty, contre Bilbao (1-1). Pas de superlatif non plus pour Sport : "Benzema fait ses adieux au Real Madrid", titre le quotidien barcelonais.

Le buteur a aussi les honneurs de la presse nationale. Pour El Pais, "Benzema fait ses adieux à la Liga espagnole après 14 années de succès" tandis qu’El Mundo se projette sur l’avenir : "Benzema : des adieux, un but et en route pour l’Arabie." Le Français devrait s'engager avec le club saoudien d'Al-Ittihad.

L’avenir, c’est aussi ce qui intéresse le médias anglais. A l’image du Daily Express, le départ de Benzema est évoqué dans la rubrique transfert puisqu’Harry Kane serait ciblé pour être son successeur à la pointe de l’attaque du Real. Enfin en France, "Benzema s’en va comme un roi", salue L’Equipe. Mais le seul quotidien sportif privilégie en Une principale l'actualité du PSG.