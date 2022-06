Le Graët répond aux critiques d'Ada Hegerberg sur le foot féminin en France

Dans un entretien au JDD, le président de la FFF, Noël Le Graët, est revenu sur les propos virulents de l’attaquante de l’OL, Ada Hegerberg, sur le traitement du football féminin en France.

"Organiser des compétions internationales, c’est bien. S’investir dans notre championnat c’est mieux." Lorsqu’elle a appris que la France s’est portée candidate au mois de février pour organiser l’Euro 2025 de football féminin, Ada Hegerberg, l'attaquante de l'Olympique Lyonnais, a sorti la sulfateuse : "On est à la ramasse et la CDM 2019 n’a eu aucun impact", s'est fâchée la buteuse sur Twitter. "Changer les mentalités, c'est long, et cela demande du travail. Organiser une compétition et ne pas faire le suivi, ce n’est pas faire le travail. Et on a beaucoup de responsabilités en tant que joueuses aussi."

"Le championnat, oui, c’est difficile"

Clairement visée par la star norvégienne, la FFF en prend pour son grade. Mais ces critiques sur le traitement du foot féminin dans l’Hexagone n’ont pas touché plus que ça son président Noël Le Graët qui lui a répondu ce dimanche : "Les Bleues attirent du monde et le nombre de licenciées continue de progresser (210.000), rappelle le patron breton dans les colonnes du JDD. L’intérêt des sponsors est de plus en plus fort : dans tous les contrats, on ajoute des lignes pour les filles." Et Le Graët de reconnaître en conclusion : "Mais le championnat, oui, c’est difficile. La fréquentation des stades reste faible."