Mercato: Henry quitte son poste d'entraîneur de Montréal

À la surprise générale, le Club de Foot Montréal a annoncé ce jeudi le départ de Thierry Henry. L'ancien international français renonce à ses fonctions d'entraîneur pour des raisons familiales.

"C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de prendre cette décision", a déclaré Thierry Henry, qui quitte son poste d'entraîneur du Club de Foot Montréal (anciennement Impact de Montréal). Cette annonce inattendue a été faite jeudi par le club, qui a publié un communiqué pour préciser que l'ancien interntional français justifiait ce départ par des "raisons familiales".

"La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement, explique Thierry Henry dans le communiqué. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants. Malheureusement, en raison des restrictions en place et le fait que nous devrons à nouveau nous relocaliser aux États-Unis pour quelques mois, la situation ne sera pas différente. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal".

"Il a montré l’exemple"

Cette décision a surpris le club, où le départ de Thierry Henry est qualifié de "malheureux" et "prématuré" par le directeur sportif Olivier Renard. "Je tiens à le remercier, d’abord humainement, car il a montré l’exemple l’année passée en étant loin de sa famille, mais aussi au niveau sportif pour ce que nous avons construit ensemble dès son arrivée. Nous voulions faire grandir ce club et il est sur le bon chemin", a ajouté le dirigeant, assurant trouver un successeur "dans cette même philosophie".

Thierry Henry était arrivé au CF Montréal en novembre 2019, soit quelques mois après sa première expérience d'entraîneur (courte et infructueuse) à l'AS Monaco. Sous ses ordres, la franchise canadienne de Major League Soccer a accédé aux playoffs pour la première fois depuis 2016 avec un bilan de huit victoires, deux nuls et treize défaites. L'équipe s'est aussi hissée en quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Ces derniers jours, la presse anglaise faisait état de contacts entre Thierry Henry et Bournemouth, équipe de deuxième division anglaise. Le club avait finalement choisi Jonathan Woodgate, l'ancien défenseur du Real Madrid.