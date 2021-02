Bournemouth: Di Meco salue l'acharnement de Thierry Henry

Alors que Thierry Henry serait proche de s'engager avec Bournemouth, club de Championship (D2 anglaise), Eric Di Meco salue l'attitude de l'ancien international français pour réussir comme coach: "Il faut aller le chercher et commencer en bas de l’échelle."

Les rumeurs enflent autour du retour de Thierry Henry en Angleterre. Bournemouth, club de Championship (deuxième division anglaise) se serait rapproché de l’actuel manager de l'Impact Montréal et un contrat serait en bonne voie pour l'ancien coach de Monaco.

Interrogé à ce sujet dans le Moscato Show sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco n’a pas été avare en compliments envers Thierry Henry: "C’est un joueur hors normes, avec une carrière extraordinaire. Il n’a jamais galéré. Il a débuté à l’AS Monaco et ensuite, il fait une carrière extraordinaire ,que ce soit à Arsenal ou en équipe de France. Et derrière, ce n’est pas évident, quand tu as été ce genre de joueur, d’être obligé de faire tes gammes plus qu’il ne le faut pour arriver à faire ton métier."

Henry est "un vrai passionné"

Eric Di Meco parle de l’ancien international de 43 ans comme "quelqu’un qui connait tout. Il sait tout, il voit tout. C’est un vrai passionné. [...] C'est la preuve que c’est un vrai passionné de football". Le projet de rejoindre la deuxième division anglaise ressemble à une bonne option selon Eric Di Meco: "Ce que j’apprécie avec lui, c’est que s’il faut se mettre le cul dans le caniveau pour réussir, on y va!", reconnait-il avec une note d’humour.

"Bournemouth, c’est un club qui était en Premier League il n’y a pas longtemps, donc c’est un club qui peut être amené à remonter", analyse Di Meco, qui pense que "Thierry Henry est peut-être simplement devenu réaliste, ce qui est une marque d’intelligence dont je ne doutais pas. Quand tu espères qu’on te donne tout, si tu ne l’as pas, il faut aller le chercher et commencer en bas de l’échelle. Et j’apprécie cette démarche".