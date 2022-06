Mercato: Icardi annonce qu'il veut rester au PSG

En réponse à un article de la Gazzetta Dello Sport, Mauro Icardi a indiqué qu'il voulait rester au PSG cet été, tout en rappelant qu'il lui restait deux ans de contrat. L'Argentin veut se "rendre disponible" pour le groupe.

Mauro Icardi fait partie de la liste des joueurs que le PSG souhaite céder cet été. Mais l’Argentin ne semble pas l’entendre ainsi. En réponse, sur Instagram, à un article de la Gazzetta dello Sport indiquant que Paris voulait le vendre, Mauro Icardi s’est montré assez tranchant avec le journaliste auteur de l’article, Alessandro Grandesso, et a indiqué qu’il comptait rester à Paris.

"Où est passé Icardi ? Une vie de rêve, mais une carrière dans la balance. 'Maurito' profite de super vacances avec sa femme en Afrique pendant que le PSG essaie de le vendre, mais il gagne 10 millions nets par an. Et il sort d’une saison avec seulement 5 buts et beaucoup de commérages", indique l’article.

La réponse de Mauro Icardi sur Instagram. © Capture d'écran Instagram

Icardi est sous contrat jusqu'en 2024

"Je suis en Afrique Alessandro, l'année prochaine je te laisse organiser mes vacances si tu veux. Ou ces discours sont-ils juste des conneries comme chaque année ? Quand je marquais 30 buts par saison, il y avait les mêmes arguments. Ma carrière dans la balance? J'ai encore deux ans sur mon contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites avec ces conneries écrites. A 29 ans, rassurez-vous, avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis je décide de rester et de me rendre disponible. Merci beaucoup, je vous embrasse fort depuis l'Afrique, avec les gorilles, avec les fidèles et tous mes amis qui ont plus de respect qu'un journaliste comme vous. A bientôt."

Barré par le trio Messi-Neymar-Mbappé dans la capitale, Maurco Icardi n'a connu que 13 titularisations, dont dix en championnat. Lors des dernières semaines, il a notamment été gêné par une blessure au quadriceps.