En procès pour diffamation, Wanda Nara pense qu'une rumeur de tromperie a forcé Icardi à quitter l'Inter

Wanda Nara a assuré que son mari et client Mauro Icardi a dû quitter l'Inter pour rejoindre le PSG en raison d'une rumeur diffusée par King Corona Magazine, qui l'accusait d'avoir entretenu une relation extra-conjugale avec son ancien coéquipier Marcelo Brozovic.

Témoignant en tant que partie civile dans un procès pour diffamation contre un journaliste, Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, a déclaré qu'un "faux scoop a éloigné Icardi de l'Inter". La compagne de l'actuel attaquant du PSG avait déposé plainte contre l'ancien "roi des paparazzi" Fabrizio Corona pour un article datant de février 2019 sur son site "King Corona Magazine", intitulé "Mauro Icardi divorce de sa femme - Wanda Nara a trompé son compagnon avec Marcelo Brozovic".

"L'Inter a fait peser cette situation sur lui"

"Je n'ai jamais eu de relation avec Marcelo Brozovic, je n'ai même jamais eu son numéro: il n'était même pas quelqu'un que nous fréquentions", s'est défendue celle qui était accusée d'entretenir une relation extra-conjugale avec le milieu de terrain croate par le journaliste.

Wanda Nara juge qu'avec cette fausse rumeur, "les problèmes ont commencé et Mauro a ensuite dû changer d'équipe": "L'Inter a fait peser cette situation sur lui, on lui a dit qu'il devait changer d'agent, qu'il ne devait plus avoir de femme pour agent."

Une fake news qui, selon sa version, a créé "souffrance et douleur dans la famille": "J'ai cinq enfants qui sont allés à l'école ici à Milan, durant cette période, et qui vivait passionnement le football." Cette nouvelle serait également responsable, selon elle, de l'éloignement entre Mauro Icardi et "les fans, le club et les dirigeants".

Une prochaine audience prévue le 25 mai, en présence de Mauro Icardi

Le parquet avait initialement demandé que l'enquête soit classée, mais Brozovic, également partie civile et assisté d'un avocat, s'y est opposé. Interrogée par l'avocat Buongiorno, Nara a répété qu'elle n'avait "jamais eu" de relation avec Brozovic. L'avocat du paparazzi lui a tout de même demandé: "N'est-il pas arrivé qu'on lui retire le brassard de capitaine pour des raisons techniques liées à ses performances?" Ce à quoi Wanda Nara répond : "Non, je ne pense pas."

La prochaine audience est prévue au 25 mai prochain et Marcelo Brozovic, constitué partie civile, devrait être entendu pour la première fois. Mauro Icardi, sera aussi présent pour témoigner comme partie civile. Coéquipier de Marcelo Brozovic à l'Inter, Ivan Perisic devrait être entendu en tant que témoin.