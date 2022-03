PSG: vers un départ d'Icardi l'été prochain

Selon les informations de RMC Sport, la tendance est à un départ du PSG pour Mauro Icardi. Désormais, tout dépend des portes de sortie qui vont se présenter.

Bientôt la fin de l'histoire entre Mauro Icardi et le PSG? Presque trois ans après son arrivée, Mauro Icardi pourrait quitter la capitale l’été prochain. C’est en tout cas la position commune que semblent adopter le club et le joueur en cette fin saison. L'international argentin affiche aujourd'hui un bilan mitigé: 4 buts en 23 apparitions en Ligue 1 cette saison. Bien loin des belles promesses qu'il nourrissait lors de sa première année, en prêt de l'Inter Milan.

Difficile de trouver un club capable de s'aligner sur son contrat

Dans ce contexte difficile, l'avant-centre pourrait voir les questions autour de son avenir faire leur retour au premier plan l'été prochain. Son entourage confie que la tendance est maintenant à un départ pour celui qui a été très marqué par la défaite à Madrid en Ligue des Champions. Mais cela dépendra des portes de sortie qui se présenteront. Difficile pour l'instant de trouver un club capable de s'aligner sur son contrat, lui qui avait été recruté 58 millions d'euros. Pour le voir partir, Paris et Icardi devront faire des concessions.

Déjà au cœur d'un potentiel départ l'hiver dernier, ses proches avaient confié à RMC Sport que seule une éventuelle volonté du PSG de le voir quitter la capitale pourrait l’amener à réfléchir à cette éventualité. La porte est désormais ouverte. Mauro Icardi ne joue plus beaucoup et quand il est sur le terrain, ses prestations sont jugées très décevantes. "C’est un homme qui n’a pas plus la tête au football en ce moment", confie un proche du vestiaire parisien. "Il a du mal à se relever de ce qu’il s’est passé en dehors du terrain ces derniers mois." Un constat difficile alors que la fin de saison parisienne tourne au vinaigre.