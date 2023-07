Mercato: Ighalo assure que les stars vont en Arabie saoudite "pour l'argent, pas pour la passion"

L'ancien avant-centre de Manchester United et ex-joueur d'Al-Hilal, Odion Ighalo, assure que si Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs viennent jouer en Arabie saoudite, c'est "pour l'argent, pas pour la passion". Lui-même confie dans une interview pour OmaSports avoir rejoint le royaume pour cette même raison.

Pas de langue de bois. Dans une interview pour la chaîne YouTube OmaSports, Odion Ighalo a donné son point de vue sur l'arrivée massive de joueurs des ligues européennes en Arabie saoudite. L'ancien de Manchester United, lui-même étant passé par Al-Shabab et Al-Hilal, affirme qu'ils viennent "pour l'argent".

"Ronaldo joue-t-il encore par passion?"

"Quand on est jeune, oui, on joue par passion. À l'époque, on ne se soucie pas de l'argent. Mais à mon âge, je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière, je ne sais pas si ce sera 1, 2 ans ou quand Dieu dira ce qui s'arrêtera. Je sais que ce ne sera pas plus de 3 ans (...) J'ai joué pour la passion toute ma vie, maintenant c'est pour l'argent", reconnaît celui qui depuis 2017 enchaîne les contrats entre Chine et Arabie saoudite.

"Je ne suis pas un de ces joueurs qui viennent et disent : 'Je joue par passion.' Mon frère, c'est pour l'argent. En fin de compte, c'est de l'argent. Regardez les gens qui vont en Arabie. De grands footballeurs. Ronaldo joue-t-il encore par passion? Ronaldo a gagné 100 fois plus que moi dans toute ma vie et pourtant il est allé en Arabie Saoudite. Il a fait ça par passion? C'est pour l'argent", assure-t-il

"Si l'argent arrive, pourquoi ne pas y aller?"

"En fin de compte, nous jouons pour l'argent, replace celui qui était revenu à Manchester City lors de la saison 2020-21. Même si vous avez 10 milliards de trophées, vous ne pouvez pas les utiliser pour acheter de la nourriture au supermarché. Nous jouons au football pour l'argent. Si l'argent arrive, pourquoi ne pas y aller?" Odion Ighalo est actuellement libre de tout contrat, depuis que Al Hilal n'avait pas souhaité le prolonger en espérant l'arrivée de Lionel Messi.