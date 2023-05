Mercato: Messi pencherait pour Al-Hilal, le Barça s’éloigne

Selon certains médias espagnols, Lionel Messi (35 ans) serait plus proche de prendre le chemin d’Al-Hilal que du Barça cet été. La star argentine va prendre sa décision dans les prochains jours.

Lionel Messi (35 ans) va bientôt trancher sur le choix de son futur club. Après le titre décroché par le PSG la semaine dernière, l’Argentin s’apprête à jouer son 75e et dernier match sous les couleurs parisiennes, samedi face à Clermont (21h, 38e journée de Ligue 1). Il quittera ensuite le club après avoir envisagé de lever l’année supplémentaire en option pendant quelques mois. Ce ne sera finalement pas le cas et le septuple Ballon d’or dispose de plusieurs offres pour poursuivre sa carrière. Selon Mundo Deportivo, il va prendre sa décision dans les prochains jours sans nécessairement la dévoiler immédiatement au monde.

Un salaire à 600 millions d'euros sur deux ans

Marca dresse les contours de sa prochaine destination et la tendance serait à un départ vers l’Arabie saoudite. Les représentants du club d’Al-Hilal ont entamé les discussions avec son clan il y a plusieurs mois dans le cadre de la conclusion de son juteux contrat d’ambassadeur du tourisme du pays. L’Argentin possède, entre ses mains, une offre hallucinante d’un salaire de 300 millions d’euros par an pour un contrat de deux saisons qui couvre des aspects plus larges que le champ sportif.

Il pourrait ainsi retrouver son meilleur ennemi, Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al-Nassr en décembre après son départ de Manchester United. D’autres joueurs de renom sont courtisés à l’instar de Sergio Busquets, Angel Di Maria ou Jordi Alba. Karim Benzema est aussi dans le viseur du football saoudien utilisé par le gouvernement comme un outil politique et social pour lisser l’image du pays, dans le cadre notamment de la possible candidature à l’organisation de la Coupe du monde.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

S’il optait pour l’Arabie saoudite, Messi choisirait l’argent à l’affect. Car l’Argentin est aussi l’objet d’une cour assidue du FC Barcelone, son ancien club qu’il a quitté en 2021 pour le PSG. Le club catalan ne lui a toujours pas formulé d’offre concrète en attendant de recevoir le feu vert de la Liga sur son plan de faisabilité pour la signature de Messi. Cette incertitude serait un point négatif dans la réflexion de Messi, décidé à trancher rapidement sur son avenir.