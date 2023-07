Mercato: pas de tournée en Asie pour Lloris, plus que jamais sur le départ de Tottenham

Les Spurs ont autorisé leur gardien de but français Hugo Lloris à ne pas participer à la tournée estivale en Océanie et en Asie afin qu’il trouve un nouveau club. Le Niçois de 36 ans est annoncé à l’Inter Milan en cas de départ d’André Onana.

L’aventure d’Hugo Lloris à Tottenham touche à sa fin. Si le gardien tricolore était sur le départ à un an du terme de son contrat en juin 2024, la porte est désormais grande ouverte. Le club londonien a annoncé vendredi la liste des joueurs convoqués pour la tournée de pré-saison en Océanie et en Asie. Un groupe dans lequel ne figure pas le recordman des sélections en équipe de France (145).

Les Spurs ne se cachent pas pour justifier son absence: "Hugo Lloris a été autorisé à ne pas voyager afin d'étudier des opportunités en vue d'un potentiel transfert", indique Tottenham sur son site internet.

>> Le mercato en direct

Le successeur d'Onana à l'Inter?

Après onze saisons à Londres, l’ancien Lyonnais et Niçois (36 ans) ne devrait avoir aucun mal à trouver un nouveau challenge. Si l’Arabie saoudite et Al-Hilal lui ont déjà fait les yeux doux, la piste la plus chaude mène en Italie. L’Inter Milan est en effet proche de perdre son gardien camerounais Andre Onana, en partance pour Manchester United. Si l’opération est bouclée, les vice-champions d’Europe pourraient vite passer à l’offensive sur Hugo Lloris qui retrouverait, en Lombardie, un nouveau club de haut standing.