Mercato: Lloris et Navas sur les tablettes de l’Inter Milan

Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan envisage de vendre son gardien André Onana à Manchester United pour financer un transfert de Romelu Lukaku. Hugo Lloris et Keylor Navas sont courtisés pour remplacer l’international ivoirien.

Il pourrait y avoir un peu de mouvement chez les gardiens de but cet été. Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan attend une offre de Manchester United cette semaine pour André Onana (27 ans). Les dirigeants veulent un chèque de 50 millions d’euros pour céder leur joueur, arrivé libre l’été dernier à la fin de son contrat avec l’Ajax Amsterdam. Et ils ont déjà une idée assez précise de la manière avec laquelle ils vont utiliser cette belle plus-value.

L'Arabie saoudite fait les yeux doux à Lloris

Les dirigeants lombards souhaitent recruter définitivement Romelu Lukaku, de retour au club sous forme de prêt la saison dernière. Le départ attendu de Marcelo Brozovic, courtisé par le club saoudien d’Al-Nassr, pourrait aussi aider le club dans sa quête du buteur belge. En attendant les Nerazzuzi ont ciblé le profil du remplaçant d’Onana.

Selon le journal italien, ils visent un gardien expérimenté, habitué des matchs de haut-niveau et accessible financièrement. Plusieurs noms collent à la recherche dont celui du Suisse Yann Sommer (34 ans), que le Bayern pourrait céder sous la forme d’un prêt. Mais l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach n’est pas la seule piste étudiée.

Le Français Hugo Lloris (36 ans) et le Costaricien Keylor Navas (36 ans) seraient aussi dans le visueur des dirigeants milanais. Le champion du monde 2018 a un encore un an de contrat avec Tottenham mais n’écarte pas l’idée d’un départ cet été. En mai, The Times révélait que l’ancien international français (145 sélections) avait reçu un pont d’or de l’Arabie saoudite, une destination envisagée par ses proches.

Keylor Navas va, lui, revenir au PSG cet été après son prêt à Nottingham Forest entre janvier et juin 2023. Difficile d’imaginer l’ancien du Real Madrid accepter une nouvelle saison dans l’ombre de Gainluigi Donnarumma, si le nouvel entraîneur (qui devrait être Luis Enrique) maintient l’Italien comme numéro 1.