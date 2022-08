Mercato: "Il veut rester", l'agent de Dieng sort du silence sur son avenir à l'OM

L'agent de Bamba Dieng s'est exprimé ce lundi auprès du journal La Provence au sujet de l'attaquant sénégalais de l'OM. Malgré son manque de temps de jeu sous les ordres d'Igor Tudor cet été, le buteur de 22 ans ne souhaite pas quitter Marseille lors du mercato estival selon Seydou Bocar Seck.

Une victoire, un nul et trois défaites en cinq rencontres. La préparation estivale de l'OM n'a pas vraiment rassuré les supporters phocéens avant la reprise de la Ligue 1 et la réception de Reims dimanche prochain. En manque d'efficacité avec seulement cinq buts marqués, l'attaque marseillaise dispose pourtant de Bamba Dieng. Mais Igor Tudor n'a pas jugé bon de l'utiliser depuis son entrée en jeu contre Norwich (0-3), le 16 juillet. Une situation incompréhensible pour le conseiller de l'attaquant alors que Marseille chercherait à le vendre lors du mercato.

"Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T, a estimé Seydou Bocar Seck ce lundi pour La Provence. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain."

Et quand on lui demande si le buteur de 22 ans veut partir, son représentant est ferme: "De son côté, sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club."

Dieng touché par les messages de sympathie

Meilleur buteur de l'été marseillais malgré son temps de jeu limité, Bamba Dieng ne semble pas entrer dans les plans d'Igor Tudor. Et à l'heure où l'entraîneur croate fait déjà l'objet de critiques en interne pour ses méthodes rudes, le Sénégalais reçoit des messages de soutien de la part des supporters de l'OM.

"Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu'il reçoit. Pas mal de personnes ne comprennent pas le traitement qui lui est réservé, a encore expliqué Seydou Bocar Seck. Cela le conforte sur son choix et sur la voie qu'il a décidé de prendre qui est de rester au club, améliorer constamment ses performances, et rendre fier et heureux le peuple marseillais. On sait que les supporters sont assez exigeants. Il a compris que les gens pouvaient être durs, même si sa première saison a été plutôt satisfaisante, parce qu'ils croient en lui. Il a envie de le leur rendre."

Pas de prolongation en vue

Prêté à l'OM en 2020 puis acheté définitivement en 2021 pour une somme inférieure à un million d'euros, Bamba Dieng a vu sa valeur exploser après sa belle saison 2021-2022. Avec 8 buts marqués sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Sénégalais semblait capable de s'installer dans la rotation marseillaise. Mais le successeur de l'Argentin en a décidé autrement. D'autant plus que le buteur ne dispose plus que de deux années de contrat, soit jusqu'en juin 2024, et qu'une prolongation parait assez improbable.

"[Des discusssions pour prolonger?] Non, jamais. Il y a eu une conversation téléphonique assez cordiale à l’intersaison où le club nous a demandé ce qu’on voulait faire cette saison, a conclu le conseiller du joueur de 22 ans. On leur a spécifié que l'avenir de Bamba était à l’OM et qu’il n’était pas question d’un départ à l’heure actuelle. Mis à part cela, aucune conversation concernant une potentielle prolongation."