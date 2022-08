OM: en conflit avec la méthode Tudor, Payet et des joueurs ont demandé à voir Longoria

La préparation estivale de l’Olympique de Marseille a donné lieu à des frictions entre Igor Tudor et certains membres de l’effectif. Selon le journal La Provence, plusieurs joueurs emmenés pa le capitaine Dimitri Payet ont même demandé à rencontrer le président Longoria afin de discuter des méthodes de l’entraîneur croate.

Avant même la première journée de Ligue 1 et la réception de Reims, dimanche au Vélodrome, l’OM pique déjà sa crise en interne. Après une préparation marquée par la démission de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor, les méthodes de l’entraîneur croate ne semblent déjà plus passer au sein du groupe professionnel.

Selon les informations du journal La Provence, une délégation de plusieurs joueurs dont Dimitri Payet ont demandé à discuter avec Pablo Longoria au sujet de l’atmosphère pesante dans le vestiaire avant la reprise du championnat. Après des moments de tension avec Gerson et Jordan Amavi, le management de l’ex-défenseur ne trouve pas écho auprès des joueurs.

Des gueulantes qui ne passent pas

Nommé très rapidement après le départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor est un choix de Pablo Longoria. Mais sa nature très (trop ?) exigeante et certains coups de gueule ont marqué les esprits à Marseille.

"Il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus", avance même une source proche d’un membre du groupe pro auprès du quotidien. A l’image de Gerson, Amavi ou Cengiz Under, plusieurs jeunes joueurs en auraient aussi fait les frais. Le comportement de l’ancien coach de l’Hellas Vérone serait aussi à l’origine du départ de Mauro Camoranesi après seulement une semaine dans la cité phocéenne. Au sein du vestiaire marseillais, on réclame plus de pédagogie de la part d’Igor Tudor.

Artisan de sa venue, le président Longoria va devoir trouver les mots pour retrouver une belle harmonie au club et surtout valider le projet sportif mis en place avec l'entraîneur.

Au terme d’une préparation conclue par une défaite, et des sifflets, contre l’AC Milan (0-2) ainsi qu’un piètre bilan d’une victoire, un nul et trois défaites, Igor Tudor fait déjà l’objet de critiques. Il lui reste désormais six jours pour remettre de l’ordre avant le début de la Ligue 1 et la réception de Reims.