OM: Courbis prend la défense de Tudor... et charge Sampaoli

Rolland Courbis a tenu à défendre Igor Tudor malgré les frictions entre l’entraîneur phocéen et certains joueurs de l’OM. Le membre de la Dream Team RMC Sport a rappelé ce lundi que le Croate avait hérité d’une situation compliquée après le départ précipité de Jorge Sampaoli.

Une victoire, un nul et surtout trois défaites. Voilà le maigre bilan de l’OM lors de ses cinq matchs de préparation cet été. Fraîchement nommé après la démission de Jorge Sampaoli, Igor Tudor fait face à des critiques avant même le début de la saison et la première journée de Ligue 1, dimanche prochain contre Reims au Stade Vélodrome. L’entraîneur croate doit également gérer des tensions avec plusieurs joueurs comme Gerson ou Jordan Amavi. Une délégation menée par le capitaine Dimitri Payet a même demandé à voir Pablo Longoria pour parler de l’ambiance pesante au sein du groupe. Lors de son passage lundi soir dans l’After Foot sur RMC, Rolland Courbis s’est pourtant montré confiant pour l’ancien défenseur.

"Mon point de vue est, et va l’être pendant plusieurs semaines, totalement différent de ce que j’entends et des inquiétudes qu’il peut y avoir. Ma façon de voir les choses c’est que s’il n’y avait pas de problèmes après un changement d’entraineur (c'est là que je serais inquiet), a estimé le membre de la Dream Team RMC Sport. Là ce n’est pas un changement d’entraîneur habituel ou traditionnel qui est viré parce que les joueurs, les supporters et les journalistes ne le veulent plus. Là c’est un entraîneur qui est parti de lui-même, et qui laisse un groupe habitué à certaines choses bien précises."

Courbis défend Tudor mais charge Sampaoli

Nommé quelques jours après le départ express de Jorge Sampaoli, Igor Tudor est un choix de Pablo Longoria. L’ancien défenseur de la Juventus et des Vatrenis n’est pas responsable de la situation actuelle du club phocéen selon coach Courbis.

"Tudor, cela n’a jamais été un messie ou un magicien. C’est si Tudor ne rencontre pas de problèmes que moi je serais étonné dans ce contexte. Il a comme problème que trois ou quatre joueurs importants regrettent un entraîneur qui est parti, a encore estimé celui qui a entraîné à Marseille entre 1997 et 1999. Moi je cible plutôt Jorge Sampaoli qui s’en va… je ne vais pas dire comme un voleur mais il est parti. Pourquoi s’en est-il allé? Je n’en sais rien."

Courbis craint une "trahison" de Sampaoli

Plutôt que de faire d’Igor Tudor le bouc-émissaire des supporters marseillais, le consultant a préféré rappeler l’impact du départ de Jorge Sampaoli. Un coach argentin que Rolland Courbis soupçonne d’avoir démissionné pour rebondir rapidement à la tête d’une autre équipe.

"On ne peut pas condamner Igor Tudor qui prend une suite qui est très compliquée. Pour ce qui est de Jorge Sampaoli, ce n’est pas qu’en vieillissant je deviens plus méfiant mais peut-être que oui. J’attends avec impatience ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines. Parce que si je vois Jorge Sampaoli signer dans quinze jours ou trois semaines dans un autre club... Un club qui s’est intéressé à lui parce qu’il était libre de tout contrat avec l’Olympique de Marseille… Je vois les choses avec un esprit un peu plus tordu, je pense qu’il sera peut-être parti pour aller dans un autre club. Et j’appelle cela une trahison."

"Etonné que Tudor ait un problème avec seulement quatre joueurs"

Arrivé pour compenser le départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor va forcément être comparé avec son prédécesseur. Une comparaison qui n’a pas lieu d’être puisque le Croate a hérité d’un groupe alors que l’Argentin l’a façonné à sa main.

"En parlant de Tudor, chaque fois on va le comparer avec Sampaoli alors que pour moi la comparaison est interdite, a enchaîné Rolland Courbis. Je sais déjà qui je vais défendre. Ce Tudor je vais le défendre."

Et le coach de l’After Foot de conclure en résumant la situation d’Igor Tudor à l’OM avec une pointe d’humour : "Aujourd’hui tu as Tudor qui est en train de diriger un groupe qui n’est absolument pas le sien. On va voir la fin du mercato, quand il y aura une équipe qui ressemblera à ce que veut Tudor, et non pas une équipe avec quatre joueurs qui regrettent leur relation, a encore estimé le consultant RMC Sport. […] Attendons encore un petit peu. Je suis même étonné qu’il ait un problème avec seulement quatre joueurs de l’OM."