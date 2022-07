Mercato: indésirable au PSG, Wijnaldum serait d'accord pour rejoindre la Roma

D'après les informations du quotidien Il Messaggero, Georginio Wijnaldum serait emballé à l'idée de rejoindre l'AS Rome cet été. Le milieu néerlandais pourrait être prêté par le PSG.

Il fait partie des "indésirables". Comme Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Ander Herrera, Georginio Wijnaldum n’a pas été convoqué par le PSG pour la tournée au Japon. Pendant que Kylian Mbappé et sa bande montent en puissance avec des matchs amicaux programmés à l’approche du Trophée des champions et du début de la nouvelle saison de Ligue 1, l'international néerlandais (31 ans) doit se contenter de séances au centre d’entraînement.

Pas dans les plans de Luis Campos et Christophe Galtier, il sait qu'il va devoir se trouver un nouveau club cet été. C’est en Italie qu’il pourrait rebondir. Selon le quotidien Il Messaggero, l’AS Rome fait le forcing pour tenter de le faire signer malgré des obstacles financiers évidents. A Paris, Wijnaldum touche un salaire annuel estimé à neuf millions d’euros. Un montant inaccessible pour les dirigeants giallorossi, qui ont déjà fait un effort important cette semaine avec la signature de Paulo Dybala, qui va toucher près de six millions d'euros par an dans la capitale italienne.

Des bonnes relations entre Paris et la Roma

Un prêt serait ainsi envisagé. La Roma serait prête à prendre en charge la moitié du salaire de Wijnaldum, en laissant un droit de rachat au PSG, qui aimerait plutôt un prêt avec une obligation d’achat à hauteur de 15 ou 18 millions d’euros. Dans ce dossier, une issue positive pourrait être trouvée dès la semaine prochaine grâce aux bonnes relations entretenues par Dan Friedkin, le boss américain de la Roma, avec l’état-major du club parisien. Wijnaldum, lui, aurait déjà donné son accord pour son départ.

Après une première saison décevante en France (trois buts et trois passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues), où il est arrivé libre l'été dernier, l'ex-milieu de terrain de Liverpool serait séduit par le projet romain. Sous les ordres de José Mourinho, la Louve reste sur une sixième place en championnat et une victoire finale en Europa Conference League.