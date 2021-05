Mercato: Inzaghi a planté la Lazio alors que le contrat était prêt

Claudio Lotito, président de la Lazio Rome, a confié ce jeudi à Calciomercato qu'un accord avait été trouvé ce mercredi avec son entraîneur Simone Inzaghi pour une prolongation de contrat. Mais Antonio Conte a démissionné de l'Inter Milan dans la foulée, ce qui a changé la donne et précipité le départ d'Inzaghi, qui devrait rejoindre le club nerazzurri.

A la tête de la Lazio Rome depuis l'été 2016, Simone Inzaghi a quitté ses fonctions d'entraîneur ce jeudi soir. La nouvelle a été officialisée par un bref communiqué du club biancocelesti, alors que le technicien italien est très fortement pressenti pour reprendre l'Inter Milan.

L'Inter se cherche un nouvel entraîneur pour succéder à Antonio Conte, qui a claqué la porte mercredi malgré un titre de champion d'Italie obtenu cette saison. Mais la séparation entre Simone Inzaghi et la Lazio Rome a été difficile. Et très rapide. "Je suis déçu sur le plan personnel, a confié le président Claudio Lotito, au site Calciomercato. Il a changé d'avis du jour au lendemain. Le contrat était prêt, je l'avais signé. Mais il ne s'est jamais présenté."

"Nous avons passé sept heures ensemble et trouvé un accord pour une prolongation"

Pour Claudio Lotito, difficile de digérer le départ de son entraîneur, qui a évolué aussi en tant que joueur au club entre 1999 et 2010. Sur le banc de touche, Inzaghi a remporté la Coupe d'Italie en 2019, mais aussi la SuperCoupe en 2017 et 2019. Tout semblait donc prêt pour une prolongation, alors que la Lazio a terminé 6e cette saison du championnat italien.

"Nous avons passé sept heures ensemble ce mercredi et nous avons trouvé un accord, confie encore Lotito. Nous nous sommes même serré la main. Puis il m'a dit qu'il n'avait plus la motivation, qu'il ne serait pas en mesure de la donner aux joueurs. Quand une personne vous dit ça, comment penser à la garder? Bien sûr, s'il me l'avait dit la veille, je n'aurais pas préparé l'accord pour le signer."

Mais la démission annoncée d'Antonio Conte, en désaccord avec la direction de l'Inter qui a besoin de vendre massivement cet été, a changé la donné dans le championnat italien. La presse italienne parle désormais d'un accord entre Inzaghi et l'Inter, qui sera bientôt officiel, pour un contrat de deux ans avec 4 millions d'euros de salaire annuel, soit le double de ses émoluments à la Lazio en cas de prolongation.