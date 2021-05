Mercato en direct: Alvaro prolonge avec l'OM

Selon TNT Sports Argentina, l'OM s'intéresse toujours à l'ailier droit de Boca Juniors, Cristian Pavón (25 ans). Mais le club français n'est pa seul sur le coup puisque le joueur pourrait poursuivre sa carrière du côté des Etats-Unis et Los Angeles Galaxy. Le montant d'un transfert serait estimé entre 9 et 10 millions de dollars (entre 7,4 et 8,3 millions d'euros).