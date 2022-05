Mercato: Isco confirme son départ du Real Madrid, en chambrant Mbappé

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Isco a confirmé son départ du Real Madrid en fin de saison. Le milieu de terrain espagnol était présent au club depuis 2013.

L'heure des adieux. Deux jours après le 14e sacre du Real Madrid en Ligue des champions, Isco a annoncé son départ ce lundi du club merengue, lui dont le contrat arrive à expiration le 30 juin prochain. Il était samedi sur le banc madrilène lors de la rencontre face à Liverpool, mais il n'est pas entré en jeu.

Arrivé en provenance de Malaga en 2013 contre 27 millions d'euros, le milieu espagnol de 30 ans a porté à 353 reprises le maillot de la "Casa Blanca", pour 53 buts. Il était devenu cette saison une solution de remplacement pour Carlo Ancelotti, ne jouant aucune minute en Ligue des champions lors de cet exercice. Par conséquent, il n'est pas considéré officiellement comme l'un des vainqueurs de la compétition de l'UEFA.

Isco tacle Mbappé

Isco ne sera pas le seul à quitter le Real Madrid cet été, à l'image du capitaine Marcelo, qui a effectué aussi ses adieux à l'occasion des festivités en Ligue des champions. "Quand j'étais à Malaga et que je savais que je devais partir, je m'étais engagé avec une autre équipe. Mais le Real Madrid a frappé à ma porte, et on ne peut pas dire non au Real Madrid. Personne ne peut dire non au Real, bien qu'il y ait toujours des exceptions, s'est amusé Isco, dans un message sur Instagram, en référence à Kylian Mbappé. Je me souviens avoir dit à mes proches: 'Putain, le Real n'a pas gagné la Ligue des champions depuis de nombreuses années, et je sens que ça arriver là'. Et on a eu la Decima! Neuf ans plus tard, mon passage au club m'a permis de réaliser tous les rêves que j'avais quand j'étais gamin. En plus de ça, j'ai gagné plus de titres que ce que j'aurais imagé."

Isco aura donc remporté à trois reprises la Liga avec le Real et par quatre fois la Ligue des champions. Lors de son dernier contrat signé en août 2017, il avait prolongé pour cinq ans avec une clause libératoire fixée à 700 millions d'euros, à une époque où le PSG avait payé au FC Barcelone la clause de 222 millions pour le transfert de Neymar.