Mercato: James Rodriguez s'engage avec l'Olympiacos

Passé par le Real Madrid, et auteur d'une Coupe du monde 2014 exceptionnelle, James Rodriguez a peu à peu disparu de la circulation. Le voilà aujourd'hui, à 31 ans, du côté du Pirée.

Nouveau point de chute pour James Rodriguez. L’international colombien (86 sélections - 24 buts) vient de s’engager libre à l'Olympiacos après avoir résilié son contrat avec le club d'Al Rayyan.

Transféré au Qatar l'été dernier en provenance d'Everton, le milieu de terrain offensif colombien n'a que très peu joué, et n'entrait plus dans les plans de son entraîneur. A la recherche d'un point de chute, il l'a trouvé dans les toutes dernières heures du mercato. En Grèce, il fermera ses portes ce soir à minuit. L'ancien madrilène va être rejoint par Cédric Bakambu, qui devrait lui aussi arrivé libre au club du Pirée.

Une trajectoire pas à la hauteur de son talent

Formé au FC Porto, James Rodriguez s'est rapidement ouvert les portes des grands d'Europe. Après une pige d'une saison à Monaco (2013-2014), il rejoignait le Real Madrid en 2014, à l'issue d'une Coupe du monde exceptionnelle avec la Colombie. Trois ans plus tard, c'est au Bayern Munich qu'il poursuivait sa carrière.

La suite est beaucoup plus délicate. Touché par les blessures et un certain manque d'investissement, Le Colombien perd rapidement la confiance de ses entraîneurs. Après un retour raté au Réal Madrid, il s'engageait à Everton il y a deux ans. Malgré un bon début de saison, il n'a pas été conservé par les Tofffes, et a pris la route du Qatar. Aujourdhui, il retrouve l'Europe, du côté du Pirée à l'Olympiacos, pour tenter une dernière fois de se rapprocher de son meilleur niveau.