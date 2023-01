Mercato: Joao Felix prêté à Chelsea, c’est bouclé

Joao Felix (23 ans), le milieu de terrain offensif de l’Atlético de Madrid, va être prêté sans option d’achat à Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Le Portugais a prolongé son contrat en Espagne avant de rejoindre Londres pour passer sa visite médicale.

Après le Portugal et l’Espagne, Joao Felix (23 ans) va découvrir un nouveau championnat. Selon plusieurs médias, un accord a été trouvé entre l’Atlético, Chelsea et le joueur pour son prêt sans option d’achat chez les Blues. Le milieu de terrain s’est même rendu à Londres pour passer sa visite médicale avec son nouveau club où il restera jusqu’à la fin de la saison. Avant de partir, il a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec l’Atlético, selon As et le journaliste Fabrizio Romano.

Une opération à onze millions d’euros pour Chelsea

Chelsea va prendre en charge l’intégralité de son salaire dans une opération qui lui coûtera onze millions d’euros (comprenant les salaires plus d’autres indemnités). L’international portugais (28 sélections, 4 buts) voulait changer d’air après une première partie de saison compliquée (5 buts et 20 matchs). Il a manifesté à plusieurs reprises son mécontentement contre son entraîneur Diego Simeone avec qui le courant ne passe pas vraiment.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

En octobre dernier, il avait jeté sa chasuble au sol après être resté sur le banc des remplaçants tout au long de la rencontre contre Bruges en Ligue des champions. Simeone semblait dernièrement plutôt fataliste à l’idée de perdre Felix cet hiver, trois ans et demi après son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne.

"Je pense aux joueurs qui sont ici avec moi et j'essaie de tirer le meilleur d'eux, avait-il confié après la victoire contre Elche (2-0) le 29 décembre dernier. Pour tirer le meilleur d'eux pour le club. Après, tout ce qui doit arriver doit arriver. Pendant qu'il est ici, je vais essayer de tirer le meilleur de João Felix pour le club. Ensuite, nous verrons ce qui va se passer." Les deux hommes pourraient ne plus collaborer ensemble en fin de saison puisque la presse espagnole assure, ce mardi, que Diego Simeone quittera ses fonctions d’entraîneur en fin de saison.