Atlético: Simeone défend ses joueurs et se définit lui-même comme "défaillant"

À la veille de la reprise de la Liga, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone se désigne comme le propre coupable de la mauvaise passe de son équipe, seulement cinquième de son championnat.

Diego Simeone prend ses responsabilités. Dernier de son groupe en Ligue des champions et éliminé de toute compétition européenne, l’Atlético de Madrid reste sur trois matchs sans victoire en Liga. À l’heure de retrouver le championnat, l’entraîneur des Colchoneros pointe les raisons de cette mauvaise passe en s'autoflagellant.

"Nous avons une belle équipe, quatre joueurs en finale de la Coupe du monde (Molina, De Paul, Correa, Girezmann, ndlr) détaille Simeone en conférence de presse, dans des propos retranscrits par Marca. Peut-être que celui qui ne donne pas tout est l’entraîneur. Je suis celui qui doit s’améliorer pour que l’on puisse élever notre niveau en Liga."

"L’entraîneur est celui qui est défaillant, plus que toute autre chose"

"Ce sont plus ou moins les mêmes noms qui ont gagné la Liga (en 2021, ndlr), à l’exception de Trippier et Suarez, insiste-t-il. Il y a Correa, Carrasco, Joao (Félix), Giménez... en ajoutant Griezmann. L’entraîneur est celui qui est défaillant, plus que toute autre chose". L’Atlético de Madrid, cinquième de Liga avec 17 points de retard sur le leader catalan et 11 sur le rival madrilène, accueille Elche ce jeudi (21h30) pour tenter de se relancer. Et éviter de sombrer, face à la lanterne rouge.

Pour cela, il pourra s’appuyer sur Joao Félix, qui ne devrait donc pas rejoindre le PSG cet hiver. "S’il répète ce que l’on a vu à la Coupe du monde, il sera important. Il a du talent qualités et l’équipe a besoin de ses qualités", estime Simeone, qui décrit "une bonne relation de travail" avec son attaquant portugais.