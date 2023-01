Mercato: Simeone aurait décidé de quitter l’Atlético de Madrid en fin de saison

Après plus de dix ans de service, Diego Simeone vivrait ses derniers mois à la tête de l’Atlético de Madrid. Selon El Chiringuito, l’entraîneur argentin de 52 ans aurait décidé de quitter le club à l’issue de la saison.

Une page va peut-être bientôt se tourner à l’Atlético de Madrid. L’une des plus belles. Selon El Chiringuito, Diego Simeone aurait décidé de quitter le club l’été prochain, à l’issue de la saison en cours. L’entraîneur argentin, en poste depuis fin 2011, en aurait déjà informé Manuel Angel Gil Marin, le président des Colchoneros.

Son départ marquerait la fin d’une aventure intense dans la capitale espagnole, avec des succès inoubliables et des échecs douloureux. Sous sa direction, l’Atlético a notamment remporté la Liga (2021) et deux Ligues Europa (2012, 2018). Mais les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont également échoué deux fois en finale de la Ligue des champions, en 2014 et 2016. A chaque fois contre le Real Madrid.

Un Atlético de Madrid en perte de vitesse

Le choix d’El Cholo, qui reste à confirmer, interviendrait à l’heure où son Atlético semble en perte de vitesse. Incapables de se mêler à la lutte pour le titre, les Colchoneros occupent actuellement la 5e place du championnat espagnol, à 14 points du leader, le FC Barcelone, contre qui ils se sont inclinés dimanche à domicile (0-1).

Une situation d'échec accentuée par le flop des Madrilènes cette saison en Ligue des champions. Au terme d’un parcours très décevant, les joueurs de Diego Simeone, auteurs d’une seule victoire en six matchs, ont terminé derniers du groupe B, derrière Porto, le Club Bruges et le Bayer Leverkusen. En étant éliminés de toute compétition européenne.