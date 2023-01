Mercato: Joao Gomes, Toko Ekambi, Aouar… Ça s'active dans tous les sens à l'OL

À une grosse semaine de la fin du mercato hivernal, les dossiers chauds sont nombreux du côté de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a pour objectif de regénérer un groupe qui patine toujours autant depuis la reprise post-Coupe du monde.

Jean-Michel Aulas avait été clair le 14 janvier dernier après la défaite face à Strasbourg (2-1) et en anglais dans le texte: le mercato lyonnais va être agité. Confirmation avec les informations rassemblées par RMC Sport ces dernières heures: d’ici le 31 janvier prochain, le mercato lyonnais va être un peu (beaucoup ?) chargé. Dans le sens des départs, notamment.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

L’idée directrice ? "Régénérer le groupe". Car force est de constater que le levier espéré - la coupure de la Coupe du Monde, deux stages en Espagne et à Dubaï - n’a pas eu l’effet escompté sur le moral général du groupe et les résultats de l'effectif professionnel (4 points pris sur 12). Après une entame prometteuse à Brest (2-4), tout s’est enrayé: défaites devant Clermont (0-1) et Strasbourg (1-2) après un pâle match à Nantes (0-0). D’où une autre option, ambitieuse car le timing est serré: faire partir le maximum (six au moins ?) de joueurs. Les dirigeants lyonnais travaillent d’arrache pied.

Une porte de sortie est cherchée pour de nombreux joueurs

Ainsi, Karl Toko Ekambi, définitivement hors jeu après les échanges houleux avec les supporters après le match Lyon-Strasbourg, est clairement en train de partir. Et la destination favorite est Rennes, où les contours d’un prêt (payant) sans option d’achat se dessinent. L’attaquant camerounais a entre les mains d’autres propositions d’un club d’Arabie saoudite, voire d’un club espagnol (Celta). Cela devrait se décanter rapidement.

Idem pour Jeff Reine-Adelaïde, pas forcément au départ sur la liste des partants dessinés par le staff de l’OL. Mais le FC Séville a formulé une offre de prêt payant avec une option d’achat conséquente – on parle de 12 millions d’euros – que l’OL et le joueur ont étudié ce week-end, instant où le joueur, acheté à Angers en 2019 a "basculé" vers l’idée de quitter le club, faute de temps de jeu conséquent (à peine 20 minutes sur les matches de 2023 et pas entré en Coupe de France face à Chambéry). "Cela avance gentiment", explique-t-on côté OL, ce que le clan de "JRA" confirme.

Pour Romain Faivre, troisième joueur en partance, "un joueur pas heureux" dixit Laurent Blanc, l’entraîneur lyonnais, l’envie est toujours de changer de tunique dès ce mercato. Plusieurs pistes sont travaillées. Lorient souhaiterait un prêt gratuit, ce qui n’est pas tenable pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026. L’OL cherche un échange avec un autre élément… Affaire à suivre.

L’OL travaille aussi au départ de Damien Da Silva, voire d’Henrique et de Thiago Mendes, ce qui laisserait de la place pour de la "promotion" de jeunes, Mamadou Sarr (2005) ou Achraf Laaziri (2003), international marocain U20 arrivé de Rabat en juillet 2022 pour un contrat de quatre ans. Cela confirmerait alors la tendance notée par l’Observatoire du football CIES au sujet d'un OL qui accorde le meilleur temps de jeu à ses jeunes cette saison derrière Bilbao (52,1 %). Sael Kumbedi, Sinaly Diomande, Rayan Cherki (5 titularisations sur les 6 derniers matches) et Bradley Barcola en sont les pierres angulaires. Ils pourraient donc être suivis d’autres si le mercato épouse les contours de la feuille de route espérée.

Lyon et Flamengo sont tombés d'accord pour Joao Gomes

Restent les dossiers de Houssem Aouar (25 ans mais aux prestations trop neutres pour attirer des candidats à la mutation) et de Jérôme Boateng (34 ans et au cœur de deux années lyonnais proches du néant). Les prétendants ne se bousculent pas et difficile de les voir quitter l’OL avant le 31 janvier prochain. Le cas Moussa Dembele est encore plus compliqué car l’attaquant campe sur sa position de partir libre dans un petit semestre, ce qui a freiné par exemple une possible mutation vers Everton récemment.

Ces mouvements en direction d’un départ sont la priorité du club qui devra, suivant les réussites de ces opérations, mener en parallèle à bien des arrivées: celle de Joao Gomes, milieu de terrain dont Laurent Blanc a vanté les mérites, avance aussi. L’OL et Flamengo sont tombés d’accord, ce qui freine les précédents échanges entre le club brésilien et Wolverhampton. Les heures qui suivent vont être déterminantes et l’OL ne perd pas espoir. Si Romain Faivre et Karl Toko Ekambi ne seront plus là au 1er février prochain, l’OL réfléchit à faire venir un attaquant. Débuté le 2 janvier avec la venue de Déjà Lovren, le mercato lyonnais va donc vivre une fin de mois particulièrement agitée.