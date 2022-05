Scouting: Mamadou Sarr (OL), la gloire de son père

Dans le nouvel épisode du podcast RMC Scouting, Loïc Tanzi, Mathieu Bodmer et Benoît Boutron partent à la découverte de Mamadou Sarr (16 ans), défenseur central de l’Olympique lyonnais et fils de Pape Sarr, ancien international sénégalais.

La formation lyonnaise a encore de beaux jours devant elle. Entre Mohamed El Arouch et Hugo Vogel, se place Mamadou Sarr. Jeune défenseur central âgé de 16 ans, il fait le bonheur des catégories jeunes de l’Olympique lyonnais depuis son arrivée il y a quatre ans. Mamadou a un patronyme qui résonne dans le football français et africain puisque son père, Pape Sarr, était membre de l’équipe sénégalaise quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 et du RC Lens vice-champion de France il y a 20 ans.

Les premiers pas de Mamadou Sarr dans le football sont calqués sur la carrière de son paternel, liens familiaux obligent. Il naît d’ailleurs à Martigues puisque Pape évoluait à Istres en 2005. Mais les racines de Mamadou sont dans le Nord, à Lens, où son père à évolué entre 2001 et 2005. C’est dans la périphérie d’Arras que Mamadou chausse ses premiers crampons, dans le club de l’Etoile Sportive de Saint Laurent Blangy Feuchy. Plus tard, la famille Sarr décide de quitter le Nord : "On a décidé de revenir vers Lyon parce qu’on s’est connu là-bas avec Pape, détaille Oumou, la mère de Mamadou. Il est allé faire des tests là-bas et ça a marché." Un changement d’air qui va permettre aux qualités du jeune Mamadou de ressortir selon Abdoulaye, le grand frère : "Ses débuts à l’OL l’ont changé. La mentalité lyonnaise lui a fait passer un cap." Avant l’arrivée de la famille dans le Rhône, Abdoulaye avouait ne pas voir de qualités hors-normes chez son petit frère.

Si Sarr est le fils d’un ancien joueur professionnel, hors de question pour lui de se reposer sur les liens du sang pour bâtir sa carrière. Oumou se rappelle notamment d’un épisode alors que Mamadou jouait encore à Lens : "Lors d’un tournoi des petits, un journaliste le reconnaît et lui demande s’il joue au football grâce à Pape Sarr. Mamadou s’est mis en colère. C’est des réflexions qu’il veut éviter." Bien que l’ombre du père soit constamment présente, elle n’est pas pesante. "Pape le suit en tant que père, pas en tant qu’ancien joueur, indique Oumou. Il rend compte de son expérience mais ce n’est pas le coach." Une observation qu’Abdoulaye partage, estimant que "si ça va mal pour Mamadou, il viendra plus vers moi que papa pour en parler".

Ayant un père anciennement joueur professionnel, Mamadou est armé pour certaines épreuves, habituellement plus compliquées à vivre pour les jeunes de son âge. Le déménagement vers une autre région en fait partie : "On habitait à côté de Brest pendant qu’il (Pape) jouait au Paris FC, on l’attendait, relate Abdoulaye. On a eu l'habitude des déménagements." Une capacité d'acclimatation qui lui a permis de se fondre dans le collectif lyonnais, sur les terrains comme en dehors : "Dans la génération 2005, il y a beaucoup de Lyonnais mais en quatre ans, il s’est construit un groupe de copains très solide", affirme Amaury Barlet, en charge des U16 et U17 de l’OL. Outre son acclimatation express, Mamadou Sarr semble faire l’unanimité dans les rangs lyonnais grâce à son esprit "curieux" et "ouvert sur ce qui se passe autour de lui", selon Loïc Tanzi. Des caractéristiques qui tranchent avec ce qu’il dégage une fois en action: "Sur le terrain on peut croire qu’il est nonchalant, qu’il ne fait pas les efforts alors qu’il n’est pas du tout comme ça." Amaury Barlet abonde : "Il met tout en œuvre au quotidien pour être compétitif et performant. Il y a tout un travail à côté du terrain." Mamadou Sarr s’est récemment spécialisé au poste de défenseur central bien que parfois il dépanne en tant que milieu défensif afin "d'améliorer sa prise de décision."

Joueur de l’Olympique lyonnais et international français U17 (7 capes), dont il est le leader selon Mathieu Bodmer, Mamadou Sarr ne prend pas le même chemin que son père, ancien joueur de Saint-Etienne (1996-2001) et international sénégalais. "Mamadou n’aime pas faire les choses comme son père, rigole Oumou. Il veut faire les choses par lui-même, avoir ses propres expériences."

Justement, le jeune homme de 16 ans connaîtra une nouvelle expérience ce samedi à l’occasion de la finale de la Coupe Gambardella au stade de France entre l’OL et le Stade Malherbe de Caen. Une chance pour le jeune défenseur central qui "souhaitait éviter Rennes en finale". Une fois de plus, la voix de Mamadou Sarr s’est faite entendre.