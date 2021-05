Mercato: Kalimuendo de retour au PSG cet été

Comme indiqué par L'Equipe, Arnaud Kalimuendo (19 ans), prêté à Lens cette saison, va revenir au PSG cet été.

Le PSG, qui a pris l’habitude de voir partir ses joueurs formés au club, s’apprête à récupérer l’un d’entre eux. Comme annoncé par le quotidien L’Equipe, Arnaud Kalimuendo (19 ans) sera de retour au Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale a l’intention d’activer la contre-clause du joueur pour obtenir le rapatriement de son attaquant, prêté à Lens cette saison et auteur d’un exercice 2020-2021 plutôt prometteur avec les Sang et Or (8 buts et 6 passes en 31 matchs).

Fixé sur son rôle après l'Euro Espoirs

Le PSG va utiliser le même système pour permettre à Bandiougou Fadiga (20 ans, Brest) et à Eric Junior Dina-Ebimbe (20 ans, Dijon) d’effectuer leur retour à Paris. Le club parisien devra réfléchir dans les prochaines semaines à ce qu’il souhaite faire avec ses jeunes joueurs. Fadiga et Dina-Ebimbe devraient prolonger avant d’espérer un nouveau prêt pour s’aguerrir. Concernant Arnaud Kalimuendo, un point complet sera fait après l’Euro Espoirs.

Avec le gardien Etienne Green et le défenseur Axel Disasi, Arnaud Kalimuendo a rejoint l’équipe de France espoirs pour l’Euro, en remplacement du blessé Wesley Fofana et des Nantais Alban Lafont et Randal Kolo Muani, barragistes en Ligue 1 cette semaine. Les Canaris ont pris l’avantage sur Toulouse (2-1) au match aler avant le match retour, prévu dimanche. La phase finale de l’Euro Espoirs débute lundi 31 mai par un quart de finale contre les Pays-Bas, à Budapest.