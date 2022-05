Mercato: c'est officiel, Kamara s'engage avec Aston Villa

Aston Villa a officialisé ce lundi la signature de Boubacar Kamara. L'ancien Marseillais a signé un contrat jusqu'en 2027.

Sa destination était attendue, elle est désormais connue. Après avoir annoncé qu'il quittait l'Olympique de Marseille ce week-end, Boubacar Kamara s'est engagé ce lundi avec Aston Villa, jusqu'en 2027. "Quand j'ai rencontré Steven, Christian et Johan chez moi, j'ai su qu'Aston Villa était pour moi. Leur ambition et leur détermination à réussir correspondent aux miennes. J'ai hâte que la pré-saison commence", a confié le joueur aux médias du club. De son côté, Steven Gerrard a estimé que l'ancien de Marseille était l'un des "jeunes talents les plus prometteurs du football européen" tout en assurant qu'il sera un "élément important" du collectif des Villans.

Pas de Ligue des champions la saison prochaine

Ce dimanche, Boubacar Kamara a officialisé au micro de Téléfoot son départ de son club formateur: "Après de longues réflexions, de nuits où on ne dort pas, où on pèse le pour et le contre, j’ai décidé de ne pas prolonger, de quitter l’OM à l'issue de la saison."

Un immense coup dur pour les Phocéens, tant le milieu de terrain a été important dans le système de Jorge Sampaoli. Malgré son attachement pour le dauphin du PSG, le nouvel international français est convaincu qu'il doit partir afin de donner un élan supplémentaire à sa carrière: "C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J’ai envie d’évoluer, de découvrir un nouveau challenge."

RMC Sport révélait dimanche qu'un accord verbal avait été trouvé entre Marseille et Aston Villa. L’Atlético de Madrid était bien intéressé pour récupérer le Minot et selon plusieurs sources espagnoles, le club de Liga ne désespérait pas ce dimanche de pouvoir faire signer le Marseillais. Les deux clubs lombards, l’AC Milan et l’Inter Milan, s'étaient aussi renseignés activement. Du côté de Marseille, ce dénouement est vécu avec de l’amertume même si l’OM ne se faisait plus d’illusions. Il rejoint son ancien coéquipier Morgan Sanson chez les Villans. Mais avant de découvrir son nouveau club, qui ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, Boubakar Kamara a rendez-vous avec l'équipe de France A pour honorer sa première convocation.