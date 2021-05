Ligue 1: quand le titre de champion se joue à la dernière journée

Le titre de champion de France 2020-2021 se jouera dimanche entre Lille et le PSG, lors de la dernière journée de championnat. Retour sur les cinq dernières fois où le spectacle a été garanti jusque dans les derniers instants de la saison.

A une journée de la fin du championnat, un seul point sépare Lille et le PSG. Suspense garanti dimanche (21 heures), quand Lille (80 points) se déplacera à Angers et PSG (79 points) ira à Brest. Depuis 1999, le championnat de France a connu ce même scenario à cinq reprises. Retour sur ces dernières journées riches en émotions.

2011-2012 : bataille entre Montpellier et le PSG

A la veille de la dernière journée de championnat, les Montpelliérains sont en ballotage favorable: ils comptent trois points d’avance au classement sur leur poursuivant, le PSG, sous pavillon qatari depuis quelques mois. Et les Héraultais se déplacent à Auxerre, déjà relégué, pendant que les Parisiens affrontent Lorient, qui lutte pour son maintien. Mais pour le MHSC, la défaite est interdite puisque les deux confrontations directes avec le PSG se sont soldées par une défaite et un match nul.

Le dernier match à Auxerre se déroule dans ambiance tendue. En tribunes, les supporters de l’AJA manifestent leur colère après une saison cauchemardesque. Le match sera interrompu à deux reprises. Alors que les Montpelliérains doivent encore terminer le travail, les Parisiens se sont eux imposés à Lorient (2-1). La délivrance arrivera à la 75e pour les Héraultais, avec le deuxième but de John Utaka. Avec Olivier Giroud, Montpellier remporte son premier titre de champion de France, devant le PSG. Et Louis Nicollin honorera son pari de porter la crête orange et bleue, aux couleurs de son club.

2008-2009 : Marseille à la poursuite de Bordeaux

En mai 2009, Bordeaux compte trois points d’avance sur Marseille. Et les deux équipes ont une différence de buts similaires: +29 côté Girondins, +28 pour l’OM. En déplacement à Caen pour la dernière journée, les joueurs de Laurent Blanc ne doivent donc pas perdre en Normandie. Les Girondins assureront l’essentiel avec une victoire 1-0 grâce à un but de Yoan Gouffran, le 11e succès de suite pour les Bordelais. L’OM avait de son côté remporté une large victoire contre Rennes (4-0). Mais ce sont bien les Marines et Blancs, portés cette année-là par le duo Yoann Gourcuff et Marouane Chamakh, qui seront sacrés champions de France et qui fêteront leur titre place des Quinconces à Bordeaux.

2007-2008 : Lyon devance Bordeaux

Leader dès la 10e journée de championnat, les Lyonnais ont fait durer le suspense jusqu’au bout de la saison. S’ils ont compté jusqu’à neuf points d’avance sur leurs poursuivants bordelais (31e journée), ils resteront toujours sous la menace. Avant la dernière journée, l’OL avait seulement deux points d’avance sur les Girondins. Mais la victoire lyonnaise à Auxerre (3-1) combinée au faux pas bordelais (2-2 contre Lens) permettra à l’OL de remporte son 7e titre consécutif.

L'OL a remporté en 2008 son 7e titre consécutif de champion de France. © Icon Sport

2001-2002 : une finale Lyon et Lens

C’est sans doute le finish le plus spectaculaire. Car en mai 2002, Lens a seulement une longueur d’avance sur Lyon. Et, hasard du calendrier, les deux clubs se rencontrent en clôture du championnat. Dernière bataille royale. Dans un stade Gerland surchauffé, le jeune Sydney Govou ouvre le score dès la 8e minute. Avec un deuxième but de Philippe Violeau (12e), les Lyonnais signent une entame de match idéal. Mais le Polonais Jacek Bak, transféré de Lyon à Lens en cours de saison, réduit le score à la demi-heure de jeu. La pression est sur l’OL car, en cas de match nul, le titre reviendrait aux Nordistes. Un troisième but signe Pierre Laigle délivrera finalement le camp lyonnais (3-1), qui remporte ainsi son premier titre de champion de France. C’est la dernière fois que le leader de la Ligue 1 a changé lors de la dernière journée de championnat.

La pelouse de Gerland envahie après la victoire de Lyon contre Lens, en mai 2002. © Icon Sport

1998-1999 : duel Marseille-Bordeaux et… Paris

Cette année-là, Marseille et Bordeaux ne se lâchent pas d’une semelle en tête de la Ligue 1. Depuis la 22e journée, les deux clubs n’ont jamais été séparés de plus de deux points. Avant la dernière journée, avantage à Bordeaux qui devance d’un point son concurrent marseillais (69 points contre 68). Pour le dernier match de la saison, Marseille s’impose à Nantes (1-0). Les Girondins se déplacent eux au Parc des Princes, où le PSG, 9e du championnat, va jouer un rôle clé dans l’attribution du titre. Les Bordelais prendront l’avantage au bout de la rencontre (89e), grâce à un but du jeune Pascal Feindouno qui sera largement célébré par les supporters … parisiens. Avec ce succès, Bordeaux est titré, l’OM termine deuxième.