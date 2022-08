Mercato: Kehrer dément tout accord avec un autre club et "se concentre sur le PSG"

Annoncé proche du FC Séville par certains médias espagnols, Thilo Kehrer fait le point sur sa situation au PSG, où Christophe Galtier ne compte pas sur lui. Malgré sa mise à l’écart du groupe pro, le défenseur allemand ne semble pas pressé de quitter la capitale, à un an de la fin de son contrat.

Après deux mois de mercato, le grand chantier du PSG n’avance toujours pas. Le club de la capitale s’est donné l’objectif de dégraisser son effectif, en dressant une liste de joueurs à faire partir. Mais aucun d’entre eux n’a encore plié bagages. Seuls les gardiens Alphonse Areola et Marcin Bulka (déjà prêtés l’an passé) ont été vendus. Le reste des indésirables s’accroche pour l’instant à des conditions de vie et un salaire confortable à Paris. C’est le cas de Thilo Kehrer.

Le défenseur de 25 ans a été mis à l’écart du groupe professionnel, en ce début de saison, pour bien lui signifier que Christophe Galtier ne compte pas sur lui. Mais à un an de la fin de son contrat, l’international allemand (20 sélections), ne semble pas pressé de s’en aller. Annoncé proche du FC Séville par certains médias espagnols, Kehrer a refroidi la piste.

"Les rumeurs actuelles ne sont pas vraies"

"En tant que joueur du PSG, je me concentre actuellement sur mon club et sur l'entraînement quotidien pour être dans les meilleures conditions, assure l’ancien de Schalke 04 dans des propos rapportés par Sky Sports en Allemagne. Je me sens très bien. Mon objectif ultime est de réussir et j'essaie de créer les meilleures conditions possibles pour y arriver. Je n'ai donné aucun accord à un autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies."

Après avoir effectué la tournée de préparation au Japon, Kehrer a été mis de côté lors du Trophée des champions remporté face à Nantes, dimanche à Tel-Aviv (4-0). Il s’entraîne depuis au Camp des Loges avec les éléments poussés vers la sortie par le PSG: Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Rafinha et Georgino Wijnaldum (qui se dirige vers un prêt à l’AS Rome). Sa cote sur le marché est estimée à 22 millions par le site spécialisé Transfermarkt.