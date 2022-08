PSG: le clin d'oeil d'Ekitike devant les Ballons d'or de Messi quand il était adolescent

Hugo Ekitike (20 ans), nouvel attaquant du PSG, a partagé une photo de lui posant devant les Ballons d’or de Lionel Messi dans le musée du FC Barcelone il y a quelques années. Il est désormais son coéquipier au PSG.

Sur la photo, un jeune adolescent apparaît, fier et tirant la langue devant une incroyable collection. Celles des Ballons d’or de Lionel Messi dans le musée du FC Barcelone. L’adolescent en question s’appelle Hugo Ekitike (20 ans), nouvel attaquant du PSG qui a partagé ce cliché en s’amusant d’évoluer, quelques années plus tard, au côté de la star argentine. "C’était écrit", a légendé l’ancien joueur de Reims, qui a rejoint Paris cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 36 millions d’euros.

Sur la photo, Ekitike pose devant cinq Ballons d’or de Messi, qui en a collectionné deux de plus depuis. La photo a donc été prise entre 2015, date du cinquième Ballon d’or de l’Argentin, et 2019, année de son sixième. L’ancienne légende du FC Barcelone a de nouveau reçu le Trophée en 2021 grâce notamment au succès de l’Argentine en Copa America.

S’il a toujours clamé son admiration pour Kylian Mbappé, son modèle, Ekitike est donc aussi un grand admirateur de Messi. Mais il ne craint la très forte concurrence en attaque avec la Pulga mais aussi Kylian Mbappé et Neymar. "Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs, a-t-il récemment confié dans Le Parisien. Il y a plus de compétitions à jouer et, en côtoyant des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé au quotidien, on progresse forcément. C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer tous ensemble." Non retenu pour disputer le Trophée des champions afin de poursuivre sa préparation, l’ancien Rémois n’a pas encore pu évoluer avec le trio.

En attendant, Ekitike assume cette grande confiance en lui. "Je me suis toujours battu pour avoir ce que je mérite, a-t-il poursuivi. On ne m’a pas fait de cadeau sur le plan sportif. J’ai une grande confiance en moi car je sais que sans cela je ne serais pas là aujourd’hui. Mon football ne m’a jamais trahi sur le terrain. Je préfère voir les choses en me disant que ce qui peut arriver sera encore meilleur, plutôt que l’inverse. J’ai zéro doute sur ce que je suis capable de faire!"