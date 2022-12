Mercato: Kenny Lala fait son retour en Ligue 1, au Stade Brestois

Parti de Strasbourg il y a presque deux ans pour rejoindre la Grèce et l'Olympiakos, Kenny Lala a récemment résilié son contrat avec le club grec. Désireux de rejouer rapidement, il a trouvé un accord avec le Stade Brestois pour un retour en Ligue 1.

Kenny Lala fait son grand retour en Ligue 1. Révélation en tant que piston a Strasbourg il y a trois saisons, le latéral français revient en Ligue 1, après avoir quitté l'Olympiakos, qu'il avait rejoint à l'hiver 2021. Le club breton a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Après avoir rompu son contrat avec l'Olympiakos, et dans l’attente de l’ouverture du mercato le 1er janvier, date à laquelle il signera son contrat avec Brest, Kenny Lala (31 ans) intègre dès aujourd’hui le groupe", a indiqué le club.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Les performances de Kenny Lala à Strasbourg lui avaient valu d'attiser les convoitises de plusieurs clubs européens. C'est finalement en Grèce, au Pirée, que le latéral avait posé ses valises, et revêtu le maillot de l'Olympiakos. L'histoire a finalement tourné court. Après une saison 2021-2022 pleine et convaincante, l'Olympiakos a changé son organigramme et les coachs se sont succédé sur le banc, sans qu'aucun ne fasse confiance à Kenny Lala. Finalement, Michel, l'entraîneur en poste, lui a dit qu'il ne comptait définitivement plus sur lui. L'ancien coach de l'OM (2015-2016), comme ses deux prédécesseurs, avait d'autres plans.

"On reprenait le 2 juin, l'entraîneur (à l'époque Pedro Martins, ndlr) m’a appelé le 4 pour me dire qu’il ne comptait pas sur moi et qu’il voulait repartir avec quelqu’un d’autre. Je lui ai demandé s’il était sûr de sa décision, il m’a fait part de ses arguments et j’ai respecté la décision même si je ne la comprenais pas", avait avoué le joueur à RMC Sport.

Le court passage de Carlos Corberan (août à septembre 2022) et l'arrivée de Michel n'y ont rien changé. Les différentes parties ont alors décidé de rompre le contrat de Kenny Lala pour qu'il puisse s'engager dans une nouvelle aventure.

"Mon entourage me pousse à revenir"

Juste après son départ de l'Olympiakos fin octobre, Kenny Lala s'était confié à RMC Sport. Au cours de cet entretien, il avait avoué vouloir rejouer rapidement, et ne pas passer trop de temps loin des terrains.

"Moi je n’ai pas envie d’entendre de 'peut-être', ce que je veux, c’est faire la reprise après la Coupe du monde avec mon nouveau club. Même si je m’entraînais avec l’équipe B (de l'Olympiakos après avoir été écarté du groupe pro, ndlr), ce n’était pas le même objectif. Je me concentre sur le fait de faire la reprise avec mon nouveau club", avait-il confié.

Il avait également reconnu qu'un retour en Ligue 1 n'était pas exclu. Il connaît bien le championnat, y a brillé, et l'Hexagone manque à sa famille. Même si lui ne se fermait aucune porte.

"Cette aventure à l’étranger m’a donné goût à découvrir de nouvelles choses. Après je sais qu’en France, j’ai une certaine image, un certain respect, se rappelait-il. Je ne dirais pas que c’est la facilité parce que c’est toujours le terrain qui parle mais ma famille me dit qu’elle aimerait me revoir en France. Plusieurs personnes de mon entourage me poussent à revenir en France."

Ses proches ont finalement été entendus. Dès le 1er janvier, Kenny Lala sera un joueur du Stade Brestois, actuel 16e de Ligue 1, et en plein coeur de la lutte pour le maintien, alors que quatre équipes seront reléguées en fin de saison.