Mercato: Khephren Thuram pourrait finalement rester à Nice

Selon l'Equipe, Khephren Thuram s'alignerait désormais avec la volonté des dirigeants de l'OGC Nice. Le milieu de terrain de 22 ans serait disposé à rester une saison de plus au club, avec la perspective de réaliser une année complète pour convaincre Didier Deschamps en vue de l'Euro 2024.

Courtisé ces derniers temps par plusieurs grands clubs européens dont Liverpool et le Bayern Munich, Khephren Thuram pourrait finalement rester une cinquième et dernière saison à l'OGC Nice. Comme le rapporte l'Equipe, le milieu de terrain français a l'Euro 2024 dans le viseur et ne souhaiterait pas forcément se risquer à un départ en vue de cet objectif.

A l'OGC Nice, Khephren Thuram aura l'occasion d'enchaîner les matchs et de se montrer. En rejoignant une grosse cylindrée européenne, le joueur de 22 ans n'aurait plus la garantie d'être un titulaire indiscutable ou presque. La hiérarchie au milieu de terrain semble un peu plus dégagée en équipe de France avec les difficultés de Paul Pogba et le départ en Arabie saoudite de N'Golo Kanté.

Valorisé aux alentours de 40 millions d'euros

Arrivé à Nice en 2019, le cadet des frères Thuram est valorisé à près de 40 millions d'euros. Une offre supérieure à ce montant pourrait tout de même faire sérieusement réfléchir les dirigeants niçois, qui souhaitent garder l'international français (1 sélection). Jean Michaël Seri, parti contre 30 millions d'euros à Fulham en 2018, reste à ce jour le joueur le plus cher vendu par les Aiglons.

Khephren Thuram battrait sans doute ce record de Seri dans le cas d'un départ cet été. L'été prochain, le fils de Lilian Thuram entrerait dans sa dernière année de contrat à Nice, de quoi faire baisser mécaniquement le prix pour un joueur sous contrat jusqu'en 2025.

Khephren Thuram reste sur une saison en club à 48 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 8 passes décisives. Mais le bilan collectif de l'exercice n'a pas été à la hauteur des attentes et l'Italien Francesco Farioli a été nommé entraîneur du club azuréen cet été.