Mercato: Konaté espère voir Khéphren Thuram le rejoindre à Liverpool

Invité de Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC, le défenseur central de l’équipe de France, Ibrahima Konaté, souhaite que son compatriote Khéphren Thuram le rejoigne à Liverpool. "Il a une marge de progression incroyable", assure-t-il.

Un nouveau Bleu chez les Reds? Le défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté, milite pour l’arrivée de Khéphren Thuram, alors qu’il fait partie de la short-list des joueurs visés par le club anglais. S’il n’a jamais joué avec lui en dehors de la sélection, Konaté rappelle qu’il a évolué avec son grand frère Marcus au centre de formation de Sochaux.

"Je ferais tout pour qu’il devienne un top joueur"

"Khéphren, c’est comme mon petit frère, c’est quelqu’un que j’ai vu grandir, raconte-t-il au micro de Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC. J’étais avec son grand frère au centre de formation mais Khéphren je l’ai vu grandir. Je l’ai vu performer et progresser à un niveau... C’était incroyable. Même quand il est venu en équipe de France pour sa première sélection. Je le voyais à l’entraînement et j’étais vraiment surpris par sa taille et son aisance technique".

Le milieu niçois compte une sélection avec les Bleus, en entrant en toute fin de match contre les Pays-Bas (4-0) en mars dernier, et n’a pas été appelé pour le rassemblement en cours puisqu’il est avec les Bleuets pour l’Euro espoirs (21 juin-8 juillet). "Je serais très heureux qu’il vienne à Liverpool, je le prendrais sous mon aile et je ferais tout pour qu’il progresse et qu’il devienne le joueur qu’il veut devenir, poursuit Konaté. Maintenant, c’est aussi à lui de travailler. Mais moi je ferais tout pour qu’il devienne un top joueur".

"Si Khéphren a la possibilité de venir, je pense qu’il va être surpris de l’engouement qui va arriver derrière lui"

"C’est très difficile, conclut le défenseur au sujet de la Premier League. Il ne faut surtout pas le négliger. Quand je suis à Leipzig et que je signe à Liverpool, beaucoup de personnes disaient que c’était trop tôt, que ce n’était pas le bon choix. Au final, j’ai donné tort à toutes ces personnes donc il ne faut pas écouter les gens. Si Khéphren a la possibilité de venir dans un club comme Liverpool, je pense qu’il va être surpris de l’engouement qui va arriver derrière lui. C’est à lui de travailler. Il est encore très jeune mais il a une marge de progression incroyable donc j’ai confiance". Après avoir déjà signé Alexis McAllister, Liverpool pourrait donc renforcer considérablement son entrejeu avec l’arrivée de Khéphren Thuram.